Was bedeutet der Begriff "Lebensqualität" für die Menschen in Franken? Welche Eigenschaften und Einrichtungen muss eine Region oder Stadt bieten können, damit die Einwohner zufrieden sind? Und wo im schönen Frankenland lässt es sich am besten leben?

Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Fränkischen Tag haben im Rahmen ihres Projekts Heimatmonitor die Menschen in Franken zu ihrer Heimat befragt. "Mehr als 12.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Gemeinden haben uns ein umfangreiches Stimmungsbild davon vermittelt, welche Dinge gut laufen und was besser werden sollte." Die Themenbereiche waren dabei ganz unterschiedlich: von der Lebensqualität über die gefühlte Sicherheit bis hin zum gastronomischen Angebot, von der Familien- und Seniorenfreundlichkeit über die Gesundheitsversorgung bis zum Einzelhandel.

Lebensqualität in Franken: Die Sieger und Verlierer - Herzogenaurach auf Platz 1

Die Ergebnisse des Heimatmonitors zeigen es ganz eindeutig: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage schreiben Forchheim und der Fränkischen Schweiz mit 7,11 von 10 möglichen Punkten die höchste Lebensqualität in Franken zu. Auf Platz 2 folgt der Kreis Erlangen-Höchstadt, auf Platz 3 Bamberg. Das Schlusslicht bildet Kronach.

Eine Besonderheit sticht heraus: Die Stadt Herzogenaurach geht als die Stadt mit der höchsten Lebensqualität als klare Siegerin aus der Umfrage hervor.

"Ohne Zweifel ist Lebensqualität sehr subjektiv", erklärt Glasze im Interview. "Meiner 22-jährigen Tochter sind andere Dinge wichtig als mir mit Anfang 50. Die Wissenschaft misst die Qualität darum anhand bestimmter Indikatoren. Punkte, die für viele Menschen eine Rolle spielen, sind zum Beispiel die Umweltqualität, die verfügbare Freizeit und Bildung und Gesundheit."

Wie können Gemeinden die Lebensqualität erhöhen?

Derartige Studien seien der Versuch, die Situation von Menschen nicht mehr nur anhand wirtschaftlicher Fakten wie dem Einkommen zu bewerten. "Diese Zahlen messen den Lebensstandard, aber sagen wenig über die Zufriedenheit von Personen aus." Damit sei die Erforschung der Lebensqualität eine Chance für die Politik. "Sie zeigt, dass es mehr gibt als Geld und Beruf. Und dass nicht jeder Ort in Erlangen-Höchstadt eine Autobahnausfahrt braucht, um für Anwohner attraktiv zu sein", so Glasze.

Wichtige Punkte zur Steigerung der Lebensqualität seien unter anderem Umweltaspekte, beispielsweise der Zugang zu Naherholungsgebieten. Auch die Lärmbelastung sei ein wichtiger Faktor in der Bewertung der Lebensqualität. Hier könnten Politiker und Kommunen aktiv werden, um die Lage zu verbessern. Für Eltern zudem extrem wichtig: Die Anbindung von Arbeitsplatz und Kita.

Für Eltern zudem extrem wichtig: Die Anbindung von Arbeitsplatz und Kita.

Übrigens: die Kolleginnen und Kollegen haben zahlreiche Artikel zu den Ergebnissen verfasst, in denen sie detailliert auf einzelne Aspekte und Regionen eingehen.