Die Abkühlung hält sich nach Angaben des Meteorologen Stefan "Wetterochs" Ochs für diese Jahreszeit in Grenzen. Am Sonntag (08. Januar 2023) zeigen die Wettermodelle lediglich im Pegnitztal leichten Frost bis -1 Grad an. Ansonsten sollen die Temperaturen leicht positiv bleiben, berichtet er am Samstag (07. Januar 2023) in einer Mitteilung.

Am Sonntag überquert uns im Tagesverlauf eine schwache Kaltfront mit Wolkenfeldern und geringem Regen. Der Südwind nimmt wieder etwas zu. Die Höchsttemperaturen liegen bei 8 Grad. Am Montag fließt mit in Böen starken Westwinden eine vor allem in höheren Schichten kältere Meeresluftmasse zu uns. Es ist wechselnd bewölkt mit einzelnen Regenschauern bei maximal 7 Grad.

Lang anhaltende Regenfälle erwartet: Temperaturen steigen weiter

Wie deutlich die Wetterberuhigung durch ein Zwischenhoch am Dienstag ausgeprägt sein wird, ist noch unsicher. Die Temperaturen gehen noch ein bisschen zurück auf maximal 6 Grad.

Eine kräftige Warmfront bringt in der Nacht zum Mittwoch und am Mittwoch länger anhaltende Regenfälle und einen Temperaturanstieg auf 12 Grad.