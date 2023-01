Die Abkühlung hält sich nach Angaben des Meteorologen Stefan "Wetterochs" Ochs für diese Jahreszeit in Grenzen. Der momentan milde Wetter-Trend setzt sich fort und auch weiterhin sieht es nicht nach einem plötzlichen Wintereinbruch aus.

Am Montag meldet Ochs einen wechselnd bis stark bewölkten Himmel über Franken, mit einzelnen Regenschauern bei 7 Grad.

Lang anhaltende Regenfälle erwartet: Temperaturen steigen weiter

In der Nacht zum Dienstag und am Dienstag tagsüber gibt es weitere Schauer, die oberhalb von 500 m mit Schnee vermischt sind. Die Temperaturen reichen von 3 Grad in der Fränkischen Schweiz bis 5 Grad im Regnitztal. Es weht ein zeitweise mäßiger und in Böen starker Westwind.

Von Mittwoch bis Samstag beeinflusst uns eine ganze Serie von atlantischen Frontensystemen. Häufig regnet es, nur gelegentlich lockert die Wolkendecke mal auf. Die Temperaturen liegen ziemlich gleichmäßig bei 9 Grad. Der Südwestwind ist zeitweise mäßig und in Böen frisch bis stark.