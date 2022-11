Gleich drei Fränkinnen sind bei der aktuellen Staffel der "Landfrauenküche" dabei. Ihr Menü gekocht und serviert haben sie bereits, nun steht das große Finale und damit die Siegerehrung an. Während der einzelnen Folgen stellten die Hobby-Köchinnen auf ihren fränkischen Höfen aber auch Besonderheiten abseits des Herdes vor.

Mit dabei ist die Oberfränkin Sindy Lippert aus Pullendorf im Landkreis Bayreuth: Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Stefan betreibt sie einen landwirtschaftlichen Hof, auf dem sie schottische Hochlandrinder züchtet. Dabei hat sie ein ungewöhnliches Projekt ins Leben gerufen: Beim "Rinder-Leasing" zahlen ihre Kunden monatlich für das Futter und die Aufzucht eines der Tiere, nach drei Jahren wird es dann geschlachtet, teilt der Bayerische Rundfunk mit.

"Landfrauenküche" mit neuer Staffel: Auch Fränkinnen kochen

Ebenfalls in der mittlerweile 14. Staffel der "Landfrauenküche" zu sehen ist Sandra Stürmer aus dem mittelfränkischen Defersdorf. Auf ihrem Hof im Landkreis Fürth kümmert sie sich seit vier Jahren mit ihrem Mann Daniel um Weiderinder und Ziegen. Die Vollzeit-Landwirtin und zweifache Mutter konnte sich bereits einen kulinarischen Traum erfüllen: Laut dem BR stellt sie nämlich eigenen Ziegenkäse her.

Carolin Detsch macht das fränkische Trio komplett: Auch sie hält auf ihrem "Käthe-Hof" in der unterfränkischen Rhön Rinder sowie Ziegen, aber auch Suffolk-Schafe. Diese haben eine charakteristische Fellfärbung mit dunklem Gesicht und ansonsten hellem Pelz. Unterstützung bekommt die Riedenbergerin von ihrem Mann Michael und ihren beiden Töchtern. Außerdem liebe sie es, das eigens gezüchtete Obst und Gemüse zu ernten und damit zu kochen, heißt es beim BR.

Neben den drei Fränkinnen nehmen Shekinah Fuchs aus der Oberpfalz, Lea Birnbaum aus Oberbayern, Franziska Wagner aus Schwaben und Susanne Fischer aus Niederbayern am Koch-Duell teil. Das Finale ist am Montag (7. November 2022) um 20.15 Uhr beim BR zu sehen und anschließend auch noch in der Online-Mediathek abrufbar. Für die Siegerehrung geht es dann auf den niederbayerischen Hof von Spitzenkoch Lucki Maurer, der dort die Gewinnerin und damit das beste Drei-Gänge-Menü kürt.

Die Gewinnerin der vorherigen Staffel kam übrigens auch aus Franken: Mit ihrem Menü gelang Tanja Zeller eine absolute Premiere!