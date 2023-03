Mit einem Heulton von einer Minute Dauer wird am Donnerstag, den 09. März 2023, um 11.00 Uhr in weiten Teilen Bayerns die Auslösung des Warnsystems zur Warnung der Bevölkerung geprobt, das berichtet die Regierung von Mittelfranken in einer Pressemitteilung. Neben den vorhandenen Sirenen der Gemeinden und Kreisverwaltungsbehörden werden auch andere Warnmittel, z. B. Warn-Apps, eingesetzt.

Der Probealarm dient dazu, die Funktionsfähigkeit der vorhandenen Warnsysteme zu überprüfen und die Bevölkerung auf die Bedeutung des Sirenensignals hinzuweisen.

Der Heulton soll die Bevölkerung bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit veranlassen, ihre Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten. Der Probealarm wird in Mittelfranken in folgenden kreisfreien Städten und Landkreisen ausgelöst:

Stadt Ansbach

Stadt Erlangen

Stadt Fürth

Stadt Nürnberg

Stadt Schwabach

Landkreis Erlangen-Höchstadt:

Gemeinde Adelsdorf

(Feuerwehrgerätehaus und OT Aisch, Neuhaus, Lauf, Weppersdorf)

Markt Eckental

(Feuerwehrgerätehaus Forth)

Gemeinde Hemhofen

(Feuerwehrgerätehaus Hemhofen-Zeckern)

Markt Heroldsberg

(Feuerwehrgeräte-/Rathaus)

Stadt Herzogenaurach

(Stadtgebiet und Feuerwehrgerätehaus Höfen-Zweifelsheim, OT Niederndorf)

Gemeinde Heßdorf

(Feuerwehrgerätehaus)

Stadt Höchstadt a.d. Aisch

(Feuerwehrgerätehaus, Fortuna Kulturfabrik, OT Saltendorf-Bösenbechhofen, Förtschwind-Greuth, Medbach-Kieferndorf)

Landkreis Fürth:

Markt Cadolzburg

(nur Kernort und Ortsteile Egersdorf, Greimersdorf, Roßendorf, Seckendorf, Steinbach, Wachendorf)

Gemeinde Obermichelbach

Gemeinde Puschendorf

Gemeinde Tuchenbach

Landkreis Nürnberger Land:

Gemeinde Engelthal

Gemeinde Happurg

Gemeinde Henfenfeld

Stadt Hersbruck

Gemeinde Pommelsbrunn

Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz

Landkreis Roth:

Gemeinde Wendelstein

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Stadt Gunzenhausen

Zusätzlich wird das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration gegen 11:00 Uhr zentral für ganz Bayern die an das Modulare Warnsystem (MoWaS) angeschlossenen Warnmittel und Warnmultiplikatoren auslösen (dies umfasst insbesondere Cell Broadcast sowie die Warn-Apps NINA, KATWARN und BIWAPP). Cell Broadcast ist eine über die Mobilfunknetze übermittelte Warnmeldung.