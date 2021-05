Jan Beinßen ist nicht nur Bestsellerautor, sondern auch begeisterter Wahl-Franke. In seinen Frankenkrimis* rund um den Fotografen und Hobbyermittler Paul Flemming wird gemordet. Einmal stirbt ein reicher Amerikaner auf dem Main-Donau-Kanal, dann fällt ein Toter vom Dach der Sebalduskirche. Beste Krimiunterhaltung aus der vielleicht schönsten Gegend der Welt. Doch sind die fränkischen Kriminalfälle wirklich alle nur ausgedacht?

Mit Nichten! In jedem der mittlerweile über 15 Fälle steckt eine große Portion Wahrheit. Und darüber spricht Autor Jan Beißen im Podcast MORD in Franken. Zusammen mit Franken-Expertinnen und Experten führt er per Tonspur an die Tatorte seiner Bücher und berichtet über die tatsächlich wahren Hintergründe der fiktiven Verbrechen.

Frankenkrimis mit Paul Flemming: MORD in Franken gibt Einblicke

Die erfolgreichste Krimi-Serie des Autors und Podcast-Hosts Jan Beinßen dreht sich rund um den Nürnberger Fotografen und Hobbydetektiv Paul Flemming, der zwischen Fotoshooting und Wirtshausbesuch grausame Verbrechen aufklärt. Neben schaurigem Hintergrundwissen zur dunklen Vergangenheit Frankens vermittelt jeder Paul Flemming-Krimi auch das typisch fränkische Lebensgefühl und gibt schmackhafte Einblicke in die regionale Küche.

Durch den besonderen Mix aus historischen Fakten, Fiktion und Verbrechen ist der Podcast MORD in Franken nicht nur unterhaltsam, sondern auch lehrreich. Die Hörerinnen und Hörer erwarten interessante Einblicke in die verbrecherische Vergangenheit und spannende Anekdoten zur fränkischen Kultur. Warum sind die Nürnberger Bratwürste eigentlich genau sieben Zentimeter lang? Warum sind gelbe Blumen im Nürnberger Opernhaus so verpönt? Und warum musste ein Wirt in der Bamberger Sandstraße sterben? Ergänzt wird der Podcast durch ausgewählte Szenen aus den erfolgreichsten Frankenkrimis von Jan Beinßen.

MORD in Franken ist der erste Podcast von inFranken.de und seit dem 19. März überall da zu finden, „wo es Podcasts gibt.“ Jeden zweiten Freitag wird eine neue Folge des fränkischen Crime-Podcasts veröffentlicht. In 20 bis 25 Minuten beleuchtet Podcast-Host Jan Beinßen jeweils einen spannenden Fall aus seinen Franken-Krimis rund um den Nürnberger Ermittler Paul Flemming. Mit dabei ist immer ein fränkischer Guide.

Crime-Podcast MORD in Franken: Die "Franken-Kenner" sind dabei

Antje Schirmer, Astrid Seichter, Harry Heimbrecht und Axel Eisele kennen die Geschichte Frankens wie kaum andere. Sie haben die Schlüssel zu vielen Türen in der Region, kennen die schaurigsten Abgründe und lieben es, davon zu erzählen. Auch außerhalb des Podcasts führen die Guides bei Stadtführungen in Nürnberg zusammen mit Jan Beinßen zu den Tatorten seiner Frankenkrimis.

Episodenüberblick

#1 Mord für sieben Zentimeter? Eine tödliche Kulinargeschichte – online seit 19. März 2021:

Wer hat den Bratwurstbaron getötet? In Bezug auf seinen Frankenkrimi „Sieben Zentimeter“ diskutiert Jan Beinßen mit Stadtführerin Anke Schirmer über Nürnberger Rostbratwürste und das Geheimnis hinter ihrer genormten Länge. Ein kulinarischer Fall rund um Paul Flemmings Ermittlungen in einer Nürnberger Bratwurstfabrik.





Ein amerikanischer Tourist wird in seiner Kajüte tot aufgefunden. Gibt es einen Mörder unter den Passagieren? Autor Jan Beinßen spricht mit Stadtführer Axel Eisele über Flusskreuzfahrtschiffe, fränkische Häfen und seinen Krimi „Frankenwein und eine Leiche“. Ein außergewöhnlicher Fall rund um eine tödliche Schifffahrt auf dem Rhein-Main-Donau-Kanal.





Ein toter Wirt in der Bamberger Sandstraße? Paul Flemming ermittelt in einem fränkischen Kriminalfall rund um das wohl beliebteste Getränk Frankens: das Bier. Neben spannenden Ausschnitten aus seinen Frankenkrimis teilt Bestsellerautor Jan Beinßen interessante Fakten zur fränkischen Bierhistorie. Experte Harry Heimbrecht unterstützt ihn dabei mit seinem umfangreichen Wissen zur regionalen Braugeschichte und dem Bamberger Bierkrieg.





In der Pegnitz schwimmt eine Leiche, ein Mann verunglückt tödlich im Albrecht-Dürer-Haus und ein Obdachloser stürzt von der Sebalduskirche. Fotograf und Hobbydetektiv Paul Flemming ermittelt in einer Serie von mysteriösen Todesfällen. Alles Zufall oder doch vorsätzlicher Mord? In dieser Podcast-Folge spricht Krimi-Autor Jan Beinßen mit Kirchen- und Museen-Expertin Astrid Seichert über den fränkischen Krimi-Klassiker „Dürers Mätresse“ und die Historie der Nürnberger Sebalduskirche.

MORD in Franken ist ganz bequem bei allen gängigen Plattformen und Streaming-Anbietern abrufbar. Die Premieren-Staffel hat insgesamt neun Episoden. Die erste Folge ist seit dem 19. März online verfügbar. Reinhören könnt ihr bei Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Audible, Deezer oder Podimo!

