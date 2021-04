Neben den Neuinfektionen blicken Expertinnen und Experten mit Sorge auf die Situation auf den Intensivstationen in Deutschland. Hier finden Sie einen Überblick über die Lage in den fränkischen Krankenhäusern.

Täglich werden Zahlen von den Krankenhäusern an das Intensivregister gemeldet - darin geben sie Auskunft über die Belegung der Betten und die Auslastung vor allem mit Covid-Patienten auf Intensivstationen.

