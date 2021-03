Wetter in Franken die nächsten Tage: Es wird wieder kälter

Kaltfront kommt am Donnerstag

Am Wochenende sonniges, aber kaltes Wetter

Frühlingshafte Temperaturen haben viele Menschen nach draußen gelockt: Radfahren, Wandern, Spazieren. Leider wird es schon bald wieder kälter. Wie der Wetterochs berichtet, kommt ab Donnerstag (04.03.219 eine Kaltfront auf uns zu.

Wetter in Franken: Maximal 10 Grad werden erreicht

Das ruhige und niederschlagsfreie Hochdruckwetter hält bis einschließlich Mittwoch an. Der Himmel ist praktisch wolkenlos. Jedoch erwarten einige Wettermodelle zunehmend zähe und dichte Frühnebelfelder. Bei einer verzögerten Nebelauflösung werden nur maximal 10 Grad erreicht. Ansonsten liegen die Höchsttemperaturen bei 15 Grad. Der schwache Wind weht aus Ost bis Süd.

Im Laufe des Donnerstags (04.03.21) erreicht uns von Norden her eine Kaltfront. Die Bewölkung nimmt zu und am Abend und in der Nacht zum Freitag regnet es zeitweise. Die Temperaturen liegen bei 10 Grad. Der Westwind frischt leicht auf.

Am Freitag (05.03.21) fließen mit in Böen starken Nordwinden kalte Luftmassen arktischen Ursprungs zu uns. Anfangs ist es bewölkt mit Niederschlägen, die von Regen in Schnee übergehen. Nachmittags lockern die Wolken auf. Die Temperaturen sinken im Tagesverlauf von +6 auf 0 Grad.

Am Samstag und am nächsten Sonntag herrscht dann sonniges und niederschlagsfreies Hochdruckwetter, wobei die eingeflossene Kaltluft von der Märzsonne nur zögerlich wieder erwärmt wird. Die Höchsttemperaturen liegen bei 6 Grad. Der Wind ist sehr schwach.

Nur die Nacht zum Freitag ist frostfrei. Ansonsten kühlt es nachts auf -1 bis -5 und am Wochenende sogar auf -3 bis -8 Grad ab.