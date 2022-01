So wird das fränkische Wetter in den kommenden Tagen: Nach einem stürmischen Wochenende steht voraussichtlich der nächste Schneefall an.

In der Nacht zum Samstag (29. Januar 2022) wird es bewölkt und Regenschauer sind möglich. Auch tagsüber bleibt der Himmel bedeckt, dazu ist es weiterhin verregnet. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf +5 Grad, wie der Herzogenauracher Wetterexperte Stefan Ochs voraussagt. Der Südwestwind bringt unangenehmes Wetter mit sich: Den ganzen Samstag über wehen Böen über Franken und es wird stürmisch.

Wettervorhersage für Franken: Nach dem Sturm kommt Sonnenschein

Am Sonntag ist es zwar weiterhin bewölkt, das trübe Wetter wechselt sich aber mit sonnigen Phasen ab. Die Temperaturen erreichen um die +4 Grad. Der Wind dreht auf West, die starken Böen halten an, dafür fällt der Regen aber zunächst aus.

In der Nacht auf Montag beruhigt sich die Lage vorübergehend. "Der Wind lässt deutlich nach und zeitweise klart es auf", sagt Stefan Ochs. Zu Beginn der Woche wird es deutlich kälter mit -1 Grad. Von weiterem Regen bleibt Franken aber vorerst verschont.

Zwischen 8 und 9 Uhr zieht ein intensives Niederschlagsband durch die Region. Das bedeutet: Schneefall bis in tiefe Lagen. Danach geht es stark bewölkt weiter, mit gelegentlichem Regen und zusätzlichem Schnee in höheren Lagen. Maximal zwischen +1 Grad auf den Jurahöhen und +3 Grad im Regnitztal, lautet Stefan Ochs' Prognose. "In exponierten Lagen treten sogar Sturmböen Beaufort 9 auf."

Temperaturen steigen bald wieder an

Lebhaft bleibt der Westwind auch am Dienstag und Mittwoch. Dabei ist es überwiegend bedeckt. Die Niederschläge gehen von Schnee in Regen über. Die Temperaturen steigen langsam von +2 auf +6 Grad.