Schweinfurt aktualisiert vor 25 Minuten

Corona

Höchste Inzidenz Deutschlands: Zwei fränkische Städte in den Top Drei

Die Corona-Lage in Bayern entspannt sich immer mehr. Doch in zwei fränkischen Städten bleibt die Lage äußerst angespannt. Sie zählen heute (17. Mai 2021) zu den drei Kreisen in Deutschland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz.