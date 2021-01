Warnung vor Hochwasser in Franken: Die Menschen in Bayern und Franken müssen sich örtlich auf Tauwetter und Hochwassergefahr einstellen. Der Deutsche Wetterdienstes (DWD) hatte den länger anhaltenden Regen bereits ab Donnerstag (28.01.21) vorhergesagt. Auch am Freitag (28.01.21) rechnen die Wetterexperten mit Regen, zudem mit starken bis stürmischen Böen.

Am Freitag (28.01.21) gibt es erste Überschwemmungen in Oberfranken. In Priegendorf (Landkreis Bamberg) trat der dortige Löschweiher über die Ufer, wie News5 mitteilt. Die Feuerwehr musste daraufhin anrücken und das Wasser in einen Bach abpumpen.

Wetter in Franken: Es wird ungemütlich

Die Temperaturen bleiben mild mit Höchstwerten zwischen acht und zwölf Grad. In weiten Teilen Frankens kann es zu Hochwasser kommen, wie der Hochwassernachrichtendienst mitteilte. In den folgenden Regionen gilt ein erhöhtes Risiko für Ausuferungen und Überschwemmungen:

Stadt und Kreis Ansbach

Kreis Bad Kissingen

Stadt und Kreis Bamberg

Stadt und Kreis Bayreuth

Stadt und Kreis Coburg

Stadt Erlangen

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Forchheim

Stadt und Kreis Fürth

Kreis Haßberge

Kreis Kulmbach

Kreis Lichtenfels

Kreis Main-Spessart

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Stadt Nürnberg

Kreis Nürnberger Land

Kreis Roth

Kreis Rhön-Grabfeld

Stadt Schwabach

Stadt und Kreis Schweinfurt

Auch an kleineren Gewässern kann es in den betroffenen Gebieten bereits zu Überflutungen kommen. Für die Stadt und den Landkreis Aschaffenburg gilt bereits die höchste Warnstufe, auch bebauten Gebiete sind betroffen. Die gestrigen Niederschläge und Tauwetter haben zu einem Anstieg des Wasserstandes an der Kahl geführt. Da für die Region derzeit keine weiteren größeren Niederschläge vorhergesagt sind, rechnet das Wasseramt gegen Abend mit einer Entspannung der Lage.

Der DWD warnt zudem von Freitagmorgen bis Freitagnachmittag in folgenden fränkischen Regionen mit Sturmböen der Stufe 2 (von 4):

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Miltenberg

Kreis Roth

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Main-Spessart

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Bad Kissingen

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis und Stadt Hof

Wetteraussichten für das Wochenende

Der DWD warnt vor herabfallenden Gegenständen. Die Höchstwerte liegen bei zehn bis zwölf Grad. Die Gesamtniederschlagsmengen bis Freitagabend liegen laut dem Wetterochs bei 20-30 Litern pro Quadratmeter in Franken. In der Fränkischen und Hersbrucker Schweiz kommen da noch 40 Liter Schmelzwasser pro Quadratmeter dazu. Da die Hohlräume in den Karstbergen aber noch viel Wasser aufnehmen können (niedrige Grundwasserpegel), dürften lokale Überschwemmungen trotzdem eher im Steigerwald auftreten, wo das Wasser nicht so schnell versickert.

Am Samstag (29.01.21) erreicht uns von Norden her eine Kaltfront. Der Wind dreht im Tagesverlauf von West auf Nordost und es setzt sich kältere Luft durch. Der Regen geht in Schnee über. Zu 50 % zieht die Kaltfront nach Süden weiter, so dass die Schneefälle recht schnell abklingen. Ebenso gut könnte aber auch ein von Frankreich nachrückendes Tief die Front bei uns zum Stillstand bringen. Dann würde der Schneefall länger anhalten und es könnten mehr als 10 cm Neuschnee zusammenkommen. Nahe an der Front, wo die Kaltluft nur ganz flach unter der Warmluft liegt, ist auch gefrierender Regen möglich.

Für den Sonntag (30.01.21) haben wir dann schon drei Szenarien: Die Kaltfront ist nach Süden abgezogen (sonnig und kalt), sie bleibt bei uns liegen (Schnee und Regen) oder sie wandert als Warmfront nach Norden (etwas Regen und wieder milder). Zu Beginn der nächsten Woche wird dann die Unsicherheit eher geringer, weil viele Wettermodelle davon ausgehen, dass sich von Südwesten her milde Atlantikluft durchsetzt.