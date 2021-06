Deutschland steht die erste Hitze-Welle des Jahres bevor: Aufgrund der Sahara-Hitze ist in den kommenden Tagen mit Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke zu rechnen. Auch in den Nächten bleibt es tropisch warm. Der Deutsche Wetterdienst hat bereits eine amtliche Warnung vor extremer Hitze in Teilen Frankens herausgegeben.

Schon am heutigen Donnerstag (17. Juni 2021) wird ebenso wie am Freitag mit Höchsttemperaturen um die 33 bis 34 Grad in Franken gerechnet. Dabei bleibt es größtenteils sonnig und trocken, vereinzelte Hitzegewitter sind vor allem Freitagabend möglich. Der schwache Wind weht in diesem Zeitraum laut dem Wetterexperten Stefan Ochs aus Südost.

Mehr als 30 Grad am Wochenende - Ansteigendes Gewitterrisiko am Sonntag

Zum Start ins Wochenende wird es wechselhafter: "In der Nacht zum Samstag überquert uns eine sich auflösende Tiefdruckrinne", schreibt der Wetterochs. Diese könne zu vereinzelten Schauern oder Gewittern führen. Zudem wird ein leicht auffrischender Westwind erwartet.

Tagsüber gibt es Sonnen und Wolken im Wechsel, dabei bleibt es meist trocken. Die angekündigte Tiefdruckrinne macht sich dabei bei den Temperaturen bemerkbar: Tagsüber wird es am Samstag nicht mehr ganz so heiß wie die Tage zuvor, die Höchstwerte liegen bei 31 Grad.

Die Prognose für Sonntag ist noch recht ungewiss: So bringt der Rand eines Tiefs nochmal Warmluft nach Franken, wie genau sich das auf die Temperaturen auswirkt, lässt sich jedoch noch nicht ganz abschätzen. Laut Stefan Ochs werden die Höchstwerte zwischen 31 und 36 Grad liegen, der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht von 29 bis 34 Grad. In den Nachmittag- und Abendstunden gibt es außerdem ein "ansteigendes Schauer- und Gewitterrisiko."

Schwüle Nächte - Abkühlung in der nächsten Woche

In den kommenden Nächten bleiben die Temperaturen meist bei über 20 Grad, zudem wird es zunehmend schwül. Meteorologe Dominik Jung spricht in diesem Zusammenhang von "Tropennächten". Zudem weist der Experte von wetter.net in einer Pressemitteilung darauf hin, dass die Tageshöchstwerte immer etwa zwischen 17.00 und 18.00 Uhr erreicht werden "und eben nicht zur Mittagszeit". Seine Empfehlung für die kommenden Tage: "Auf jeden Fall dran denken viel zu trinken. Besonders bei der großen Schwüle schwitzt man mehr als man denkt."

Zum Start in die neue Woche wird es voraussichtlich wieder kühler: Am Montag sind noch bis zu 30 Grad möglich, sofern sich die Warmluftreste noch halten. Dienstag und Mittwoch bleiben die Temperaturen dann unter 30 Grad, zudem sind immer wieder vereinzelte Schauer und Gewitter möglich.