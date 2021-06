DWD: Auch für Sonntag (19. Juni 2021) Hitzewarnung für weite Teile Deutschlands

Prognose: Schwerpunkt ist erneut im Osten , in Brandenburg werden wieder 37 Grad erwartet

ist erneut , in werden wieder Im westlichen Teil Frankens könnte es starke Gewitter geben

Die Hitzewarnung des DWD bleibt auch für Sonntag (20.06.2021) bestehen. Diese wird herausgegeben, wenn es für mindestens zwei Tage in Folge eine starke Wärmebelastung gibt und es aber gleichzeitig nachts nicht mehr genügend abkühlt, erläutern die Wetter-Experten. Vor allem für kleinere Kinder, Kranke und ältere Menschen kann die extreme Hitze gefährlich werden. Bei Kreislaufstörungen oder gar Erbrechen sollte unbedingt ein Arzt aufgesucht werden. Am Freitagvormittag hatte sich ein einjähriges Kind im Landkreis Erlangen-Höchstadt im Auto eingeschlossen. Die Mutter zögerte nicht lange und schlug die Scheibe ein.

Extreme Hitze: Wo in Deutschland liegt der Schwerpunkt?

Den Osten Deutschlands soll es am heutigen Sonntag wieder besonders hart treffen. Der Sonntag wartet schließlich mit einer großräumigen Schwergewitterlage auf, heißt es in der Tagesvorschau des DWD.

Eine ähnliche Prognose gibt auch der Wetterochs Stefan Ochs aus Herzogenaurach. "Bis zum späteren Nachmittag scheint morgen am Sonntag meist die Sonne", schreibt der Wetter-Experte am Samstag. Doch dann, etwas am späten Sonntagnachmittag, treffen erneut Gewitter auf die Region. Er erwartet eine schwere Gewitterfront, "die getrieben von einer Kaltfront über Süddeutschland nach Osten rast."

Laut Wetterochs soll diese Gewitterfront zwischen 17 und 20 Uhr auf Franken treffen. Doch das ist nicht alles: Es bestehe die Gefahr einer Böenwalze, die Orkanstärke erreichen könne, so der Wetter-Experte. "Lokal können auch sehr große Hagelkörner niedergehen." Bis einschließlich Sonntag (20. Juni 2021) besteht zudem eine äußerst hohe Waldbrandgefahr in Franken.

Bleibt es im Sommer bei den Rekord-Temperaturen? Wetter-Experten geben ihre Prognosen für den Sommer 2021 ab.