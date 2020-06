Aktuelle Unwetterwarnungen für Franken im Unwetter-Ticker: In welchen fränkischen Kreisen und Städten drohen Stürme, Gewitter, starke Regenfälle, Hagel und Überschwemmungen? Welche Gefahren bringt das Wetter mit sich? Was sagt der "Deutsche Wetterdienst (DWD)"?

Die neuesten Informationen zur Unwetterlage in Franken, Bayern und ganz Deutschland im Unwetter-Ticker bei inFranken.de.

Update vom 28.06.2020, 15.15 Uhr: Neue Hitzegewitter am Sonntag in Franken

Erneut hat der "Deutsche Wetterdienst" Gewitterwarnungen herausgegeben. Mehrere Regionen in Franken sind den "DWD"-Informationen zufolge betroffen:

Oberfranken: Stadt und Kreis Bayreuth, Kreis Forchheim

Stadt und Kreis Bayreuth, Kreis Forchheim Mittelfranken: Kreis Erlangen-Höchstadt, Kreis Nürnberger Land, Stadt und Kreis Ansbach, Stadt und Kreis Fürth, Kreis Roth,

Aus der Warnung geht hervor, dass Stufe 2 von 4 ausgerufen wurde. Das bedeutet, dass es sich um "starke Gewitter" handeln kann. Blitzeinschläge sind möglich. Falls es dazu kommt, besteht Lebensgefahr. Die Warnungen gelten den Nachmittag über.

Am Samstag hat sich über Mittelfranken eine Gewitterzelle entladen.

Update vom 27.06.2020, 20.00 Uhr: Gewitterwarnungen auch am Abend für Franken

Der "Deutsche Wetterdienst" warnt auch eindringlich am Samstagabend vor möglichen Gewittern in Franken. Mehrere Region sind erneut betroffen. Laut "DWD" sind das folgende:

Oberfranken: Kreis Kulmbach, Kreis Lichtenfels, Stadt und Kreis Bayreuth, Stadt und Kreis Bamberg, Stadt und Kreis Hof, Kreis Kronach, Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Kreis Forchheim

Kreis Kulmbach, Kreis Lichtenfels, Stadt und Kreis Bayreuth, Stadt und Kreis Bamberg, Stadt und Kreis Hof, Kreis Kronach, Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Kreis Forchheim Mittelfranken: Kreis Nürnberger Land, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, Stadt und Kreis Ansbach, Kreis Roth

Update vom 27.06.2020, 15.30 Uhr: Warnung vor starken Gewittern in Franken

Soeben hat der Deutsche Wetterdienst eine Warnung für einige Städte und Landkreise in Unterfranken herausgegeben. Hier drohen aktuell starke Gewitter, warnt der DWD:

Oberfranken: Stadt und Kreis Coburg, Stadt und Kreis Bamberg, Kreis Lichtenfels, Stadt und Kreis Hof, Kreis Kulmbach, Kreis Kronach, Kreis Forchheim, Stadt und Kreis Bayreuth, Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Stadt und Kreis Coburg, Stadt und Kreis Bamberg, Kreis Lichtenfels, Stadt und Kreis Hof, Kreis Kulmbach, Kreis Kronach, Kreis Forchheim, Stadt und Kreis Bayreuth, Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge Mittelfranken: Stadt und Kreis Ansbach, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, Kreis Erlangen-Höchstadt, Kreis Roth, Kreis Nürnberger Land, Stadt und Kreis Fürth, Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim

Stadt und Kreis Ansbach, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, Kreis Erlangen-Höchstadt, Kreis Roth, Kreis Nürnberger Land, Stadt und Kreis Fürth, Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim Unterfranken: Stadt und Kreis Aschaffenburg, Kreis Bad Kissingen, Kreis Haßberge, Kreis Main-Spessart, Kreis Miltenberg, Kreis Rhön-Grabfeld, Stadt und Kreis Schweinfurt, Stadt und Kreis Würzburg

Die Warnungen gelten bis 18.30 Uhr am Samstag.

Update vom 26.06.2020, 19.30 Uhr: Gewitterwarnung für Unterfranken und Mittelfranken

Der Deutsche Wetterdienst warnt heute Abend in einigen fränkischen Regionen vor starken Gewittern. Es kann stellenweise zu Blitzschlägen und Überschwemmungen kommen, zudem wird vor herabstürzenden Gegenständen wie Ästen gewarnt. Diese Landkreise sind betroffen:

Stadt und Kreis Aschaffenburg

Stadt und Kreis Würzburg

Stadt und Kreis Ansbach

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Für die folgenden Region wurde die Warnung wieder aufgehoben (Stand: 22.00 Uhr):

Kreis Miltenberg

Kreis Main-Spessart

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Roth

Update vom 26.06.2020, 06.50 Uhr: Gewitter am Wochenende erwartet

Das Wochenende beginnt mit sommerlichen Temperaturen um bis zu 30 Grad. Doch schon am Freitagabend können nach den Vorhersagen von "Wetterochs" Stefan Ochs erste Gewitter vor allem in Mittelfranken aufziehen.

Am Samstag kann es in Franken zu Regenschauern und Gewittern am späten Nachmittag kommen. In Gewitternähe ist mit Sturmböen zu rechnen. Am Sonntag sind ebenfalls einzelne Schauer und Gewitter erwartet.

Update vom 20.06.2020, 17.30 Uhr: DWD warnt vor starken Gewittern

Auch am Samstag (20. Juni 2020) warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor starken Gewittern. Die amtliche Warnung gilt für weite Teile Frankens. Der DWD weist in seiner Mittelung darauf hin, dass es örtlich zu Blitzschlag kommen kann. Zudem kann es Platzregen mit kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen geben. Im Laufe des Nachmittags hat der DWD für immer mehr Regionen eine Warnung herausgegeben.

Die aktuelle Warnung der Stufe zwei von vier gilt für folgende Regionen:

Stadt und Landkreis Ansbach

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Landkreis Roth

Kreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim

Stadt und Kreis Würzburg

Landkreis Haßberge

Kreis Bad Kissingen

Stadt und Landkreis Schweinfurt

Kreis Rhön-Grabfeld

Nürnberger Land

Stadt und Kreis Bamberg

Landkreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Forchheim

Stadt und Landkreis Fürth

Update vom 19.06.2020, 20.30 Uhr: Starke Gewitter in Franken erwartet

Der "Deutsche Wetterdienst" warnt in einigen Regionen in Franken vor starken Gewittern in der Mittagszeit bis in die Nacht hinein. Örtlich kann es zu Blitzeinschlägen oder Platzregen kommen. Die Warnung gilt für die folgenden Gebiete:

Oberfranken : Stadt und Kreis Hof, Stadt und Kreis Bamberg, Stadt und Kreis Coburg, Kreis Kronach, Kreis Kulmbach, Kreis Wunsiedel, Kreis Lichtenfels, Kreis und Stadt Bayreuth, Kreis Forchheim





: Stadt und Kreis Hof, Stadt und Kreis Bamberg, Stadt und Kreis Coburg, Kreis Kronach, Kreis Kulmbach, Kreis Wunsiedel, Kreis Lichtenfels, Kreis und Stadt Bayreuth, Kreis Forchheim Mittelfranken : Stadt und Kreis Ansbach, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, Kreis Roth, Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, Kreis Nürnberger Land, Kreis Erlangen-Höchstadt





: Stadt und Kreis Ansbach, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, Kreis Roth, Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, Kreis Nürnberger Land, Kreis Erlangen-Höchstadt Unterfranken: Stadt und Kreis Würzburg, Stadt und Kreis Schweinfurt, Stadt und Kreis Aschaffenburg, Kreis Rhön-Grabfeld, Kreis Bad Kissingen, Kreis Haßberge, Kreis Main-Spessart, Kreis Miltenberg

Update vom 17.06.2020, 19.00 Uhr: Hier warnt der "DWD in Franken vor starken Gewittern

Der "Deutsche Wetterdienst" hat seine Warnungen vor "starken Gewittern" und starken Regenfällen nochmals erweitert. In folgenden Gebieten Frankens wird gewarnt:

Oberfranken: Stadt und Kreis Bamberg, Stadt und Kreis Coburg, Kreis Lichtenfels





Mittelfranken: Nürnberger Land, Kreis Roth, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen





Unterfranken: Stadt und Kreis Schweinfurt, Kreis Bad Kissingen, Kreis Main-Spessart, Stadt und Kreis Aschaffenburg, Kreis Haßberge, Kreis Rhön-Grabfeld

Die Wetter-Warnungen gelten bis 22 Uhr. Möglicherweise werden sie nochmals verlängert. Örtlich kann es zu Blitzeinschlägen kommen. Durch Platzregen kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Update vom 17.06.2020, 18.15 Uhr: Unwetter- und Gewitterwarnungen am Mittwoch

Der Deutsche Wetterdienst hat für den Mittwochnachmittag und -abend erneut für einige Kreise und Städte eine Unwetterwarnung vor starken bis schweren Gewittern herausgegeben. Betroffen sind folgende Orte:

Kreis und Stadt Ansbach (bis 18 Uhr)

Kreis und Stadt Schweinfurt (bis 19 Uhr)

Kreis und Stadt Würzburg (bis 19 Uhr)

Kreis Bad Kissingen (bis 19 Uhr)

Kreis und Stadt Bayreuth (bis 15 Uhr)

Kreis und Stadt Bamberg (bis 18 Uhr)

Kreis Roth (15.30 Uhr)

Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim (bis 18 Uhr)

Kreis und Stadt Fürth (bis 18 Uhr)

Kreis Erlangen-Höchstadt (bis 18 Uhr)

Kreis und Stadt Aschaffenburg (bis 19 Uhr)

Kreis Haßberge (bis 19 Uhr)

Kreis Miltenberg (bis 17 Uhr)

Kreis und Stadt Würzburg (bis 16.30 Uhr)

Kreis Rhön-Grabfeld (bis 18 Uhr)

Kreis Main-Spessart (bis 19 Uhr)

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor möglichen Gefahren: "Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sind möglich." Zudem könnten zum Beispiel Erdrutsche auftreten. "Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen! Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!"

Update vom 16.06.2020, 20.30 Uhr: Unwetter-Warnungen für weite Teile Frankens

Der Deutsche Wetterdienst hat am Dienstag neue Warnungen vor Starkregen und Gewitter veröffentlicht. Temporär können Verkehrsbehinderungen und örtliche Überschwemmungen auftreten. Aufgrund der Regenfälle der vergangenen Tage kann es aber auch zu Erdrutschen kommen. Passiert ist das erst in der vergangenen Nacht in Forchheim. Dort musste ein Wohnhaus evakuiert werden.

Die Warnungen für Dienstabend vom DWD gelten für diese Kreise und Städte in Franken:

Kreis und Stadt Hof (bis 22 Uhr)

Kreis Kulmbach (bis 22 Uhr)

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge (bis 21.30 Uhr)

Kreis Nürnberger Land (bis 21.30 Uhr)

Kreis Forchheim (bis 21.30 Uhr)

Kreis und Stadt Bayreuth (bis 21 Uhr)

Update vom 16.06.2020, 17.30 Uhr: Warnung für weitere Teile Frankens

Der Deutsche Wetterdienst hat eine weitere Warnung vor starken Gewittern in der Region herausgegeben. Es ist bereits die dritte an diesem Dienstag.

Aktuell gilt die Unwetter-Warnung für den Kreis und die Stadt Coburg. Dort drohen bis etwa 18.30 Uhr unwetterartige Regenfälle, Blitzschlag und Bäume könnten entwurzelt werden.

Die bestehende Warnung für den Kreis Kronach wurde aufgehoben.

Update vom 16.06.2020, 16.45 Uhr: Erste Warnung vor starkem Gewitter in Franken

Am Dienstagnachmittag hat der Deutsche Wetterdienst eine erste Warnung vor starkem Gewitter in Teilen der Region herausgegeben. Es werden Unwetter der Stufe zwei von vier erwartet. Örtlich kann es Blitzschlag geben, vereinzelt können Bäume entwurzelt und Dächer abgedeckt werden.

Betroffen ist lauter der Meldung von 16.40 Uhr folgender Kreis betroffen:

Kreis Kronach (bis 17.30 Uhr)

Bewohner sollten ihre Aktivitäten dem Wetter anpassen. Bei Blitzschlag drohen lebensgefährliche Verletzungen. Erst am Wochenende war ein Mann durch Blitzschlag ums Leben gekommen.

