Das Wochenende in Franken wird warm. Laut Angaben von Stefan Ochs, Wetter-Experte aus Herzogenaurach, erwarten Franken Höchsttemperaturen von bis zu 36 Grad. Aber nicht nur das: Wärmegewitter und starke Niederschläge sind ebenfalls nicht auszuschließen.

Am Freitag (31. Juli 2020) ist es größtenteils trocken, wie unter anderem wetter.de berichtet. Die Temperaturen kratzen bereits an der 30-Grad-Marke. Laut Angaben des "Deutschen Wetterdienstes" nimmt die "Wärmebelastung" im Süden Deutschland zu.

Hitze-August: Bis zu 36 Grad am Monatsanfang

Der Samstag (1. August 2020) startet mit besonders heißer und trockener Luft. "Bis zum frühen Nachmittag scheint die Sonne und die Temperaturen steigen auf 34-36 Grad", sagt Stefan Ochs. Bereits ab dem frühen Abend werden teils starke Unwetter erwartet. Auch in der Nacht auf Sonntag kann es gewittern.

Insbesondere am zweiten August-Tag ist mit heftigen Regenschauern und Sommergewittern zu rechnen. Mehrere Meteorologen geben an, dass das Risiko dafür sehr hoch ist. Der "DWD" rechnet zudem mit starken Windböen in der Region. Dennoch werden bis zu 28 Grad erreicht. Auch wenn die Temperaturen kommende Woche fallen werden, heißt das nicht, dass die heißen Tage schon vorüber sind. Die sogenannten "Hundstage" warten erst noch und werden auch dieses Jahr wieder heiß und trocken.