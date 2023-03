Für Donnerstag (30. März 2023) warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor starken Gewittern in Teilen Frankens. Demnach kann es ab dem Nachmittag vor allem in mehreren Landkreisen in Unterfranken und auch einigen Gemeinden in Mittelfranken ordentlich donnern. Von Freitag bis Sonntag kommt dann der Dauerregen.

In folgenden Landkreisen besteht eine Warnung vor starken Gewittern (Warnstufe 2 von 4):

Kreis Main-Spessart

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Bad Kissingen

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Miltenberg

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Außerdem gilt in diesen Kreisen eine Warnung vor Dauerregen ab Freitag (Stufe 2 von 4):

Der DWD weist dabei auf erhebliche Gefahren durch Blitzschlag, Wind und Starkregen hin. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr!

Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Zu achten ist besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.