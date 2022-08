Es bleibt heiß in Franken: Stefan "Wetterochs" Ochs kündigt für die kommende Woche ein beständiges Hoch an, das uns täglich 1 - 2 Grad höhere Temperaturen bringen wird. Bis zum kommenden Samstag (13.08.2022) soll die Anzeige auf dem Thermometer wieder bis auf 34 Grad klettern.

Auch dieses Wochenende dürfen wir uns über Sommer-Wetter freuen: Bei angenehmen 24 Grad am Samstag (06.08.2022) und beständigem Sonnenschein, ist laut Wetterochs nicht mit Niederschlägen zu rechnen. Und auch der Sonntag wird sonnig: "Die Sonne scheint ungestört, wenn man mal von ein paar Schönwetter-Quellwölkchen (oder Dürre-Quellwölkchen) absieht", so der fränkische Wetter-Experte.

Wetter in Franken: So sommerlich wird die kommende Woche

Und auch nach dem Wochenende ist kein Ende des Sommers 2022 in Sicht. Der August geht also sonnig und warm weiter. Laut Wetterochs wird es von Samstag (06.08.2022) an jeden Tag ein bisschen wärmer: "Die Höchsttemperaturen klettern von Tag zu Tag um 1 - 2 Grad, das heißt wir beginnen heute am Samstag mit 24 Grad und kommen dann am nächsten Samstag bei 34 Grad an."

Während die Temperaturen in der Nacht anfangs noch auf frische 10 Grad abkühlen, wird sich laut Experten auch das in der nächsten Woche ändern. Dann wird es nicht mehr kühler als 15 Grad. Die Nächte bleiben also mild und sommerlich.

Immerhin bleibt es bei der Hitze angenehm windig: "Der tagsüber gelegentlich frische Wind weht beständig aus Nordost bis Ost."

Wetter in Deutschland: DWD kündigt ebenfalls neue Hitzewelle und weiterhin Trockenheit an

Aber nicht nur in Franken bleibt es heißt: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt ähnliche Temperatursteigungen für die kommende Woche an. Bereits zu Wochenbeginn steigen die Temperaturen bei viel Sonnenschein allerdings wieder an, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Am Montag kann im Süden stellenweise die 30-Grad-Marke erreicht werden. Im Norden liegen die Höchstwerte dagegen noch bei 20 bis 24 Grad. Am Dienstag dürften die Temperaturen deutschlandweit auf 25 bis 32 Grad steigen. Nur an der See ist es nach Angaben der Meteorologen dann etwas kühler.

"Viel gravierender aber ist die Tatsache, dass mit dem zu erwartenden Hochdruckwetter erneut kein Tropfen Regen fallen wird", sagte DWD-Meteorologe Felix Dietzsch. Hoffnung auf nennenswerten Niederschlag gebe es auch im sogenannten Mittelfristbereich der kommenden vier bis zehn Tage nicht. "Das ist in der aktuellen Situation eine klare Hiobsbotschaft. Nicht nur wird die Landwirtschaft weiter unter der anhaltenden Trockenheit leiden, auch die Waldbrandgefahr wird auf diese Art und Weise in der neuen Woche erneut deutlich zunehmen", sagte der Wetter-Experte.

Urlauber hingegen können sich über Sonne und Freibadwetter freuen. Nur im Hochgebirge könne es gelegentlich zu Schauern oder Gewittern kommen.