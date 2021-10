Franken vor 29 Minuten

Appell

Halloween in Franken: Wenn "harmlose" Streiche zu Straftaten werden - Polizei warnt vorab

An Halloween gilt der Spruch "Süßes, sonst gibt's Saures". Doch die Polizei warnt: "harmlose" Streiche können schnell zu Straftaten werden. Die Beamten appellieren am Halloween-Abend an die Vernunft.