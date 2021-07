Franke beziehungsweise Fränkin wird Millionär*in: Gleich vier Tipper*innen wurden bei der vergangen Samstagsziehung (17.07.2021) zu Lotto-Millionär*innen in Deutschland. Mit einem Gewinn von je 1.144.915,90 Euro gewannen im Lotto "6aus49" die sechs Richtigen 17, 25, 30, 33, 38 und 49.

Ein Gewinn geht nach Bayern, einer nach Baden-Württemberg und zwei nach Niedersachen, wie Lotto Bayern mitteilt. In Mittelfranken hat eine Person anonym im Lotto-Sechser gewonnen.

Franke beziehungsweise Fränkin wird Lotto-Millionär*in

Nicht geknackt wurde der Jackpot in der Gewinnklasse 1 (= sechs Richtige + richtige Superzahl), sodass es hier bei der Ziehung am kommenden Mittwoch (21.07.2021) rund 36 Millionen Euro zu gewinnen gibt.

Der in Bayern erfolgreich getippte Lotto-Sechser findet sich auf einem anonym in Mittelfranken abgegebenen Lotto-Normalschein mit vier ausgefüllten Tippfeldern und der Teilnahme an den Zusatzlotterien "Spiel 77" und "Super 6". Der Millionengewinn kann noch bis Ende 2024 bei Lotto Bayern angefordert werden.