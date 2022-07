Unterfranken vor 1 Stunde

Lottogewinn

Glückspilz knackt den Jackpot: Lotto-Spieler aus Unterfranken gewinnt 1 Million Euro

Ein Glückspilz aus Unterfranken hat 1 Million Euro in der Zusatzlotterie "Sieger-Chance" gewonnen. Es besteht zudem die Möglichkeit, dass der oder die Sieger*in in der Ziehung am Mittwoch erneut ausgewählt wird.