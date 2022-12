Franken: DWD warnt vor Glätte auf Straßen

"Abfahrtszeit nach hinten verschieben": Autofahrer müssen vorsichtig sein

müssen sein Diese Regionen sind besonders betroffen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor Extrem-Glatteis am Montagmorgen gewarnt. "Ausgerechnet zum anrollenden Berufsverkehr" soll es laut dem DWD besonders rutschig werden. Wir zeigen euch, welche fränkischen Regionen besonders betroffen sind.

Glättegefahr in vielen fränkischen Landkreisen - DWD warnt vor Verkehrschaos

Gefährliches Glatteis hat weite Teile Deutschlands in der Nacht zum Montag der Vorweihnachtswoche heimgesucht. Zunächst trat im Westen und Nordwesten, später in der Mitte gefrierender Regen mit Glatteis auf. Im Laufe des Montags soll es laut DWD auch im Nordosten und Osten verbreitet Glatteisregen geben.

Die Temperaturen steigen in dieser Woche etwas an. Mit der milden Luft kommt auch Regen, der auf den durchgefrorenen Böden für Glätte sorgt. "Die Mitte und der Norden werden am Morgen erreicht - ausgerechnet zum Anrollen des Berufsverkehrs", hatte am Sonntag Sonja Stöckle von der DWD-Wettervorhersagezentrale gesagt.

In Bayern gilt vor allem für fast komplett Franken die Unwetterwarnstufe 3. Das bedeutet: "Es besteht Glättegefahr mit Gefährdungspotenzial durch gefrierenden Regen". Nur im Süden Mittelfrankens ist die Lage laut der aktuellen DWD-Wetterkarte etwas entspannter, dennoch sollte man auch hier auf der Hut sein.

DWD-Warnung vor Glatteis am Montag: Aufenthalt im Freien vermeiden

Angesichts dessen rät der DWD, den Aufenthalt im Freien weitestgehend zu vermeiden. Wer am Montag doch mit dem Auto unterwegs sein muss, sollte seine Fahrweise im Straßenverkehr anpassen. Zudem legt der DWD Autofahrern nahe, vollzutanken und Decken sowie warme Getränke mitzunehmen. Sowohl im Straßen-, als auch im Schienenverkehr müsse mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Laut DWD kommt es etwa auf dem Fichtelberg zu Sturm- und Windböen. Flächendeckend bestehe leichter Frost mit Glätte im Süden. In den Landkreisen Hof, Coburg, Kronach, Bad Kissingen, Main-Spessart, Aschaffenburg und in Teilen der Kreise Schweinfurt, Kulmbach, Lichtenfels und Wunsiedel besteht eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis.

Im restlichen Franken besteht eine amtliche Warnung vor geringer Glätte, die aber in der Nacht zum Montag (Stand: 18. Dezember 2022, 19.55 Uhr) aufgehoben wird. Dann trete "mäßiger Frost bis -9 Grad" auf.