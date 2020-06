Gewitter-Warnung für Franken: DWD erweitert Meldung

Aktuelle Unwetterwarnungen in Franken im Unwetter-Ticker: In welchen fränkischen Kreisen und Städten drohen Stürme, Gewitter, starke Regenfälle, Hagel und Überschwemmungen? Welche Gefahren bringt das Wetter mit sich? Was sagt der "Deutsche Wetterdienst (DWD)"?

Update vom 16.06.2020, 17.30 Uhr: Warnung für weitere Teile Frankens

Der Deutsche Wetterdienst hat eine weitere Warnung vor starken Gewittern in der Region herausgegeben. Es ist bereits die dritte an diesem Dienstag.

Aktuell gilt die Unwetter-Warnung für den Kreis und die Stadt Coburg. Dort drohen bis etwa 18.30 Uhr unwetterartige Regenfälle, Blitzschlag und Bäume könnten entwurzelt werden.

Die bestehende Warnung für den Kreis Kronach wurde aufgehoben.

Update vom 16.06.2020, 16.45 Uhr: Erste Warnung vor starkem Gewitter in Franken

Am Dienstagnachmittag hat der Deutsche Wetterdienst eine erste Warnung vor starkem Gewitter in Teilen der Region herausgegeben. Es werden Unwetter der Stufe zwei von vier erwartet. Örtlich kann es Blitzschlag geben, vereinzelt können Bäume entwurzelt und Dächer abgedeckt werden.

Betroffen ist lauter der Meldung von 16.40 Uhr folgender Kreis betroffen:

Kreis Kronach (bis 17.30 Uhr)

Bewohner sollten ihre Aktivitäten dem Wetter anpassen. Bei Blitzschlag drohen lebensgefährliche Verletzungen. Erst am Wochenende war ein Mann durch Blitzschlag ums Leben gekommen.

Update vom 16.06.2020, 08.30 Uhr: Neue Gewitterwarnungen für Franken ab Dienstagmittag

Die Meteorologen des "Deutschen Wetterdienstes" rechnen auch am Dienstag (16. Juni 2020) wieder mit Gewittern in der Region. Zudem wird Starkregen erwartet. Insbesondere Oberfranken soll laut "DWD"-Prognose betroffen sein. Ab Mittag sollen die Unwetter Einzug in Franken halten. Auf den Quadratmeter rechnen mit Wetter-Experten mit 40 Liter.

Auch in der Oberpfalz soll es zu Gewittern und Regenschauern kommen. Hinzu kommt die allgemeine Gefahr durch Hagel und starken Windböen, mit bis zu 75 km/h.

Update vom 15.06.2020, 07.30 Uhr: DWD verlängt Starkregen-Warnungen

Für zahlreiche fränkische Landkreise hat der "Deutsche Wetterdienst (DWD)" die Starkregen-Warnung nun doch verlängert. Eigentlich wäre die amtliche Wetterwarnung um 7 Uhr ausgelaufen - nun warnt der Wetterdienst für diese Landkreise bis 12 Uhr:





Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Lichtenfels

Kreis und Stadt Fürth

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Coburg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Haßberge

Kreis Nürnberger Land

Achtung: Bei Starkregen drohen laut DWD Verkehrsbehinderungen, wenn vom Platzregen Straßen überspült werden.

Update vom 15.06.2020, 6.30 Uhr: Wetterlage in Franken entspannt sich

Nach einer regnerischen Nacht gibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Entwarnung und Stuft die Unwetterwarnungen für sämtliche Landkreise in Franken von "Starkem Gewitter" auf "Starkregen" herab. Betroffen sind folgende fränkischen Städte und Landkreise:

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Schweinfrut

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Bad Kissingen

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Haßberge

Alle Unwetterwarnungen des DWD gelten bis Montag (15.06.2020), 7 Uhr. Außerdem könnte es auf aufgrund des Platzregens zu kurzzeitgen Verkehrsbehinderungen kommen.

Update vom 14.06.2020, 21.40 Uhr: Warnung vor schwerem Gewitter

Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor Starkregen in den folgenden fränkischen Städten und Kreisen:

Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge (bis 23 Uhr)

Kreis Kulmbach (bis 23 Uhr)

Kreis und Stadt Bayreuth (bis 23 Uhr)

Kreis und Stadt Hof (bis 23 Uhr)

Update vom 14.06.2020, 20.08 Uhr: Warnung vor schwerem Gewitter

Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor schweren Gewittern (Warnstufe 3 von 4) in den folgenden fränkischen Städten und Kreisen:

Kreis Kulmbach (bis 20.30 Uhr)

Kreis und Stadt Bayreuth (bis 20.30 Uhr)

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor möglichen Gefahren: "Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sind möglich." Zudem könnten zum Beispiel Erdrutsche auftreten. "Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen! Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!"

Zudem warnt der Deutsche Wetterdienst aktuell vor starken Gewittern (Warnstufe 2 von 4) in folgenden fränkischen Regionen:

Kreis und Stadt Hof (bis 21 Uhr)

Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge (bis 21 Uhr)

Kreis und Stadt Bayreuth (bis 20.30 Uhr)

Zudem warnt der DWD vor Starkregen in diesen Städten und Kreisen:

Kreis Kulmbach (bis 20.30 Uhr)

Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge (bis 20.30 Uhr)

Kreis und Stadt Coburg (bis 20.30 Uhr)

Kreis Lichtenfels (bis 20.30 Uhr)

Kreis und Stadt Bayreuth (bis 20 Uhr)

Update vom 14.06.2020, 10.35 Uhr: Weitere Gewitter im Tagesverlauf angekündigt

Im Tagesverlauf bis zum Montagmorgen können sich laut Deutschem Wetterdienst in folgenden Regionen erneut teils schwere Gewitter entwickeln :

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Haßberge

für Kreis und Stadt Hof

Kreis Kronach

Kreis Kulmbach

Kreis Lichtenfels

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Kreis Nürnberger Land

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Wunsiedel

Kreis und Stadt Würzburg

Update vom 14.06.2020, 8.55 Uhr: Unwetterwarnungen teilweise aufgehoben

Der Deutsche Wetterdienst hat die Unwetterwarnungen am Sonntagmorgen für folgende Landkreise aufgehoben:

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Update vom 14.06.2020, 6.47 Uhr: Warnung vor schweren Gewittern am Sonntagmorgen

Der Deutsche Wetterdienst warnt auch am frühen Morgen vor schwerem Gewitter (Warnstufe 3 von 4) in den folgenden fränkischen Städten und Kreisen:

Kreis und Stadt Coburg (bis 8.30 Uhr)

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (bis 8.30 Uhr)

Kreis und Stadt Ansbach (bis 8 Uhr)

Kreis Roth (bis 8.30 Uhr)

Kreis Wunsiedel (bis 8 Uhr)

Kreis Forchheim (bis 8.30 Uhr)

Kreis Lichtenfels (bis 9.30 Uhr)

Kreis Erlangen-Höchstadt (bis 8.30 Uhr)

Kreis Nürnberger Land (bis 8.30 Uhr)

Kreis Kulmbach (bis 8.30 Uhr)

Kreis Kronach (bis 8.30 Uhr)

Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim (bis 8 Uhr)

Kreis und Stadt Bayreuth (bis 8 Uhr)

Kreis und Stadt Fürth (bis 8 Uhr)

Kreis und Stadt Hof (bis 8 Uhr)

Kreis und Stadt Bamberg (bis 9.30 Uhr)

Kreis und Stadt Fürth (bis 9.30 Uhr)

Kreis und Stadt Würzburg (bis 9.30 Uhr)

Kreis Bad Kissingen (bis 9.30 Uhr)

Kreis Haßberge (bis 9.30 Uhr)

Kreis Rhön-Grabfeld (bis 9.30 Uhr)

Kreis und Stadt Schweinfurt (bis 9.30 Uhr)

Update vom 13.06.2020, 21.57 Uhr: Warnung vor schwerem Gewitter

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter (Warnstufe 3 von 4) in den folgenden fränkischen Städten und Kreisen:

Kreis und Stadt Aschaffenburg (bis 23 Uhr)

Kreis Main-Spessart (bis 23 Uhr)

Kreis Miltenberg (bis 23 Uhr)

Kreis und Stadt Bayreuth (bis 23 Uhr)

Kreis Forchheim (bis 23 Uhr)

Kreis Erlangen-Höchstadt (bis 23 Uhr)

Kreis Nürnberger Land (bis 23 Uhr)

Kreis und Stadt Ansbach (bis 23 Uhr)

Kreis und Stadt Schweinfurt (bis 23 Uhr)

Kreis Bad Kissingen (bis 23 Uhr)

Kreis Rhön-Grabfeld (bis 23 Uhr)

Update vom 13.06.2020, 21.50 Uhr: Warnung vor starken Gewittern

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starken Gewittern (Warnstufe 2 von 4) in den folgenden fränkischen Städten und Kreisen:

Kreis Haßberge (bis 23 Uhr)

Kreis Main-Spessart (bis 23 Uhr)

Kreis und Stadt Bamberg (bis 23 Uhr)

Kreis Forchheim (bis 23 Uhr)

Kreis und Stadt Bayreuth (bis 23 Uhr)

Kreis Erlangen-Höchstadt (bis 23 Uhr)

Kreis und Stadt Aschaffenburg (bis 23 Uhr)

Kreis Kulmbach (bis 23 Uhr)

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (bis 23 Uhr)

Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge (bis 23 Uhr)

Kreis und Stadt Hof (bis 23 Uhr)

Kreis Roth (bis 23 Uhr)

Kreis und Stadt Coburg (bis 23 Uhr)

Kreis Nürnberger Land (bis 23 Uhr)

Kreis Miltenberg (bis 23 Uhr)

Update vom 13.06.2020, 19.20 Uhr: Schwere Gewitter über Franken heute Nacht

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Vorabwarnung vor schwerem Gewitter (Warnstufe 3 von 4) in nahezu allen fränkischen Städten und Kreisen veröffentlicht. Die Warnung gilt ab sofort bis morgen Früh, 9 Uhr. Betroffen sind die folgenden fränkischen Städte und Kreise:

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Miltenberg

Kreis Nürnberger Land

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis und Stadt Hof

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Roth

Kreis Lichtenfels

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Kulmbach

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Kreis Bad Kissingen

Kreis Main-Spessart

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Kronach

Kreis Haßberge

Update vom 13.06.2020, 19.04 Uhr: Starke Gewitter in weiteren fränkischen Kreisen

Der Deutsche Wetterdienst hat seine Warnung vor starken Gewittern ausgeweitet. Betroffen sind nun auch die folgenden fränkischen Städte und Kreise:

Kreis und Stadt Ansbach (bis 20 Uhr)

Kreis Roth (bis 20 Uhr)

Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim (bis 20 Uhr)

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim (bis 20 Uhr)

Update vom 13.06.2020, 15.20 Uhr: Schwere Gewitter über Franken - Warnstufe 3 von 4

Der Deutsche Wetterdienst warnt für den Samstag, 13.06.2020 aktuell vor schweren Gewittern (Warnstufe 3 von 4) in den folgenden fränkischen Städten und Kreisen:

Kreis Bad Kissingen

Kreis Main-Spessart

Die Warnungen gelten ab sofort und bis voraussichtlich 16:30 Uhr.

Zudem gelten ab sofort Warnungen vor starkem Gewitter (Warnstufe 2 von 4) in den folgenden Regionen:

Kreis und Stadt Ansbach (bis 17 Uhr)

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (bis 17 Uhr)

Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge (bis 18 Uhr)

Kreis und Stadt Hof (bis 18 Uhr)

Kreis Kronach (bis 18 Uhr)

Kreis und Stadt Bayreuth (bis 19 Uhr)

Kreis Kulmbach (bis 19 Uhr)

Kreis und Stadt Hof (bis 19 Uhr)

Kreis Kronach (bis 19 Uhr)

Update vom 13.06.2020, 10.30 Uhr: Heftiger Regen und Gewitter ab Samstagmittag

Der "Deutsche Wetterdienst" warnt für den Samstag, 13.06.2020, im Tagesverlauf ab 12 Uhr vor zunehmend schweren Gewittern, die teils bis in die Nacht zum Sonntag hinein anhalten. Dabei kann es lokal zu heftigem Starkregen mit Mengen von 25 bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit kommen, teils auch zu schweren Sturmböen bis 100 km/h und Hagel mit Korngrößen um 3 cm.

Wenn zum Abend mehrere Gewitter zusammenwachsen, könne auch Starkregen über mehrere Stunden hinweg mit Mengen von mehr als 50 Liter pro Quadratmeter auftreten.

Diese Regionen sind betroffen:

Unterfranken : Kreis Haßberge, Kreis Rhön-Grabfeld, Kreis und Stadt Würzburg, Kreis Main-Spessart, Kreis Bad Kissingen, Kreis und Stadt Schweinfurt,

: Kreis Haßberge, Kreis Rhön-Grabfeld, Kreis und Stadt Würzburg, Kreis Main-Spessart, Kreis Bad Kissingen, Kreis und Stadt Schweinfurt, Mittelfranken : Kreis Nürnberger Land, Kreis Erlangen-Höchstadt

: Kreis Nürnberger Land, Kreis Erlangen-Höchstadt Oberfranken: Kreis und Stadt Coburg, Kreis und Stadt Bamberg, Kreis Kronach, Kreis Lichtenfels, Kreis Forchheim, Stadt und Kreis Bayreuth, Kreis und Stadt Hof, Kreis Kulmbach, Kreis Wunsiedel

Update vom 12.06.2020, 20.00 Uhr: Starke Gewitter über Franken

Der "Deutsche Wetterdienst" warnt für den Samstag, 13.06.2020, vor starken Gewittern in zahlreichen Regionen in Franken. Bereits ab 12.00 Uhr am Mittag kann sich der Himmel zu ziehen und es kann örtlich zu Starkregen und Sturmböen kommen. Die Warnung gilt bis in den Morgenstunden des folgenden Tages.

Diese Regionen sind betroffen:

Unterfranken: Kreis Main-Spessart, Stadt und Kreis Schweinfurt, Stadt und Kreis Würzburg, Kreis Rhön-Grabfeld, Kreis Haßberge, Kreis Bad Kissingen

Kreis Main-Spessart, Stadt und Kreis Schweinfurt, Stadt und Kreis Würzburg, Kreis Rhön-Grabfeld, Kreis Haßberge, Kreis Bad Kissingen Mittelfranken: Kreis Erlangen-Höchstadt, Kreis Nürnberger Land

Kreis Erlangen-Höchstadt, Kreis Nürnberger Land Oberfranken: Stadt und Kreis Bamberg, Stadt und Kreis Coburg, Stadt und Kreis Bayreuth, Stadt und Kreis Hof, Kreis Forchheim, Kreis Kronach, Kreis Kulmbach, Kreis Lichtenfels, Kreis Wunsiedel

Update vom 04.06.2020, 15.00 Uhr: Warnung vor starken Gewittern in Franken

Der "Deutsche Wetterdienst" warnt in Franken vor starken Gewittern am Nachmittag bis in die Nacht.

Diese Regionen sind betroffen:

Unterfranken: Kreis Miltenberg, Kreis Main-Spessart, Stadt und Kreis Aschaffenburg

Kreis Miltenberg, Kreis Main-Spessart, Stadt und Kreis Aschaffenburg Mittelfranken: Kreis Erlangen-Höchstadt, Kreis Forchheim, Stadt und Kreis Fürth, Kreis Nürnberger Land, Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, Kreis Roth, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, Stadt und Kreis Ansbach

Kreis Erlangen-Höchstadt, Kreis Forchheim, Stadt und Kreis Fürth, Kreis Nürnberger Land, Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, Kreis Roth, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, Stadt und Kreis Ansbach Oberfranken: Stadt und Kreis Bayreuth, Kreis Wunsiedel, Stadt und Kreis Bamberg, Stadt und Kreis Coburg, Kreis Kronach, Kreis Lichtenfels

Update vom 03.06.2020, 17.00 Uhr: Gewitter in Franken

Weiterhin warnt der "Deutsche Wetterdienst" vor teils starken Gewittern in der Region.

Folgende Bereiche Frankens sind davon laut "DWD" betroffen:

Oberfranken: Stadt und Kreis Bamberg, Kreis Lichtenfels, Stadt und Kreis Coburg, Stadt und Kreis Hof

Mittelfranken: Kreis Nürnberger Land, Kreis Erlangen-Höchstadt, Stadt und Kreis Ansbach, Stadt und Kreis Fürth, Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Unterfranken: Stadt und Kreis Schweinfurt, Stadt und Kreis Würzburg, Kreis Rhön-Grabfeld, Kreis Haßberge, Kreis Miltenberg, Kreis Aschaffenburg, Kreis Main-Spessart, Kreis Bad Kissingen

Update vom 03.06.2020, 13.45 Uhr: Unwetterwarnungen für Franken

Der "Deutsche Wetterdienst" hat Gewitter-Warnungen für die fränkischen Regionen herausgegeben. Diese betreffen die Warnstufe zwei von vier und beziehen sich insbesondere auf die Mittagsstunden bis in den frühen Abend. Folgende Regionen sind laut Angaben des "DWD" betroffen:

Oberfranken: Stadt und Kreis Hof, Stadt und Kreis Bayreuth, Kreis Kronach, Kreis Wunsiedel, Stadt und Kreis Bamberg, Stadt und Kreis Coburg, Kreis Lichtenfels, Kreis Kulmbach, Kreis Forchheim





Stadt und Kreis Hof, Stadt und Kreis Bayreuth, Kreis Kronach, Kreis Wunsiedel, Stadt und Kreis Bamberg, Stadt und Kreis Coburg, Kreis Lichtenfels, Kreis Kulmbach, Kreis Forchheim Mittelfranken: Stadt und Kreis Ansbach, Stadt und Kreis Fürth, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, Kreis Roth, Kreis Nürnberger Land, Kreis Erlangen-Höchstadt, Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim





Stadt und Kreis Ansbach, Stadt und Kreis Fürth, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, Kreis Roth, Kreis Nürnberger Land, Kreis Erlangen-Höchstadt, Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim Unterfranken: Stadt und Kreis Würzburg, Stadt und Kreis Schweinfurt, Kreis Main-Spessart, Kreis Bad Kissingen, Kreis Rhön-Grabfeld, Stadt und Kreis Aschaffenburg, Kreis Miltenberg, Stadt und Kreis Schweinfurt, Kreis Haßberge

Die Wetter-Experten warnen: "Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr." Zudem ist Platzregen wahrscheinlich.

Update vom 11.05.2020, 11.00 Uhr: DWD verschärft Warnungen für Teile Frankens

Der angekündigte Starkregen könnte in einigen Regionen Frankens deutlich heftiger ausfallen als angenommen. Der Deutsche Wetterdienst hat für einige Landkreise die Warnung auf eine amtliche Unwetterwarnung (Stufe 3 von 4) hochgestuft. Hier drohen Überschwemmungen, Erdrutsche und massive Verkehrsbehinderungen und Gefährdungen durch überschwemmte Straßen und heftigen Starkregen.

Betroffen sind diese Landkreise:

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Die amtliche Warnung vor Starkregen (Warnstufe 2 von 4) wurde für diese Landkreise bis 18 Uhr verlängert:

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis und Stadt Fürth

Update vom 11.05.2020, 7 Uhr: Starkregen droht in Teilen Frankens

Nach dem warmen Wochenende stürzen in ganz Franken die Temperaturen. Fast überall sind auch Regenfälle angekündigt. In einigen Regionen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) allerdings vor besonders schwerem Starkregen und hat die Warnstufe 2 ausgerufen.

Folgende Regionen sind betroffen:

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Bad Kissingen

Kreis Miltenberg

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Main-Spessart

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Es drohen Überschwemmungen und bei Platzregen auch kurzzeitige Verkehrsbehinderungen. Die Warnungen gelten bis 15 Uhr.

Update vom 10.05.2020, 21.15 Uhr: Warnungen bis in die Nacht hinein verlängert

Es bleibt gewittrig in Franken: Der Deutsche Wetterdienst hat die für heute gültigen Unwetterwarnungen verlängert. Bis in die Nacht hinein drohen in Franken starke Gewitter. Örtlich kann es Schlitzschlag geben, außerdem können vereinzelt Bäume entwurzelt und Dächer abgedeckt werden. Folgende Gebiete sind betroffen:

Kreis Rhön-Grabfeld (bis 21.30 Uhr)

Kreis und Stadt Schweinfurt (bis 22 Uhr verlängert)

Kreis Haßberge (bis 22 Uhr verlängert)

Kreis Bad Kissingen (bis 22 Uhr verlängert)

Kreis Main-Spessart (bis 22 Uhr verlängert)

Kreis Kronach (bis 22 Uhr)

Kreis Lichtenfels (bis 22 Uhr)

Update vom 10.05.2020, 20.25 Uhr: Aktualisierte Unwetter-Warnung des DWD

Wieder hat der Deutsche Wetterdienst ein Update für die heute gültigen Unwetterwarnungen geschickt. In diesen Städten und Kreisen drohen heute noch Gewitter der Stärke zwei von vier:

Kreis Bad Kissingen (bis 21 Uhr verlängert)

Kreis und Stadt Aschaffenburg (bis 21 Uhr verlängert)

Kreis Miltenberg (bis 21 Uhr verlängert)

Kreis Main-Spessart (bis 21 Uhr verlängert)

Kreis und Stadt Schweinfurt (bis 21 Uhr verlängert)

Kreis Haßberge (bis 21 Uhr)

Kreis und Stadt Coburg (bis 21.30 Uhr)

Update vom 10.05.2020, 19.25 Uhr: Gewitter ziehen weiter - Warnungen vom DWD aktualisiert

Erste Kreise und Städte sind die Gewitter wieder los, andere werden erst noch davon getroffen. Der Deutsche Wetterdienst hat seine Warnung aktualisiert.

Kreis Miltenberg (bis 20 Uhr verlängert)

Kreis und Stadt Aschaffenburg (bis 20 Uhr verlängert)

Kreis Main-Spessart (bis 20 Uhr verlängert)

Kreis Bad Kissingen (bis 20 Uhr)

Kreis und Stadt Schweinfurt (bis 20 Uhr)

Kreis Rhön-Grabfeld (bis 20.30 Uhr)

Update vom 10.05.2020, 18.15 Uhr: Gewitter ziehen weiter und treffen auf diese Regionen

Der Deutsche Wetterdienst hat für diesen Abend reihenweise Gewitter vorhergesagt. Jetzt befindet sich diese Gewitterzelle bereits direkt über unserer Region und zieht weiter. Dabei handelt es sich laut DWD um starke Gewitter der Stufe zwei von drei. Diese Kreise und Städte sind neu dazu gekommen:

Kreis Main-Spessart (bis 19 Uhr)

Kreis Miltenberg (bis 19 Uhr)

Kreis und Stadt Aschaffenburg (bis 19 Uhr)

Update vom 10.05.2020, 16.30 Uhr: DWD weitet Warnungen aus - der aktuelle Stand

Der Deutsche Wetterdienst hat seine Warnungen für starke Gewitter in Franken erweitert. Jetzt warnen die Meteorologen für folgende Städte und Kreise vor Unwettern der Stufe zwei von vier:

Kreis und Stadt Bayreuth (16.30 bis 18 Uhr)

Kreis Nürnberger Land (Warnung bis 17.30 Uhr verlängert)

Kreis Erlangen-Höchstadt (Warnung bis 18 Uhr verlängert)

Kreis Forchheim (Warnung bis 17.30 Uhr verlängert)

Es muss damit gerechnet werden, dass sich die Gewitter im Laufe des Abends weiter über Franken verteilen. Hier erfahren Sie die Änderungen. Wir aktualisieren den Artikel kontinuierlich.

Update vom 10.05.2020, 15.30 Uhr: Warnung vor starken Gewittern in weiten Teilen Frankens

Es braut sich was zusammen in Franken. Aktuell warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor starken Gewittern. Dies entspricht der Stufe 2 von 4. Für folgende Kreise und Städte gibt es eine amtiliche Warnung - in Klammern steht der Zeitraum, in dem das Unwetter den Bereich treffen soll.

Kreis Forchheim (15.30 bis 16.30 Uhr)

Kreis Roth (15.30 bis 16.30 Uhr)

Kreis Nürnberger Land (15.30 bis 16.30 Uhr)

Stadt und Kreis Fürth (15.30 bis 16.30 Uhr)

Stadt und Kreis Bamberg (15.15 bis 16 Uhr)

Kreis Erlangen-Höchstadt (15.15 bis 16 Uhr)

Kreis Bad Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim (15.15 bis 16 Uhr)

Update vom 04.05.2020, 16.00 Uhr: DWD warnt vor starken Gewittern in Mittelfranken

Der "Deutsche Wetterdienst" warnt am Montagnachmittag (4. Mai 2020) vor "starken" Gewittern in Franken. Die "DWD"-Warnung betrifft die Warnstufe 2 von 4.

Betroffen sind folgende Gebiete:

Landkreis Roth

Nürnberger Land

Auch die "Deutsche Unwetterzentrale" hat für die Region in Mittelfranken die Warnstufe erhöht. Dort ist die Rede von "mäßig starken Unwettern".

