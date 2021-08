Gewitter und Starkregen am Donnerstag (05. August 2021): Von Westen her schwenkt eine Störung in Richtung Osten über Bayern, berichtet am Donnerstag der Deutsche Wetterdienst (DWD). Bis zum Vormittag stellt sich deshalb Dauerregen in Alpennähe ein. Ab dem Mittag ziehen von Westen her einzelne kräftige Schauer und Gewitter über Bayern. Lokaler Starkregen wird vor allem in der Rhön und im Oberpfälzer Wald erwartet, heißt es.

Hagel und Böen bis zu 60 Kilometern pro Stunde sind nicht auszuschließen. Stefan "Wetterochs" Ochs ergänzt, dass maximal 21 Grad erreicht werden.

DWD-Warnung vor Starkregen am Donnerstag: Diese Regionen sind betroffen

Bereits ab Donnerstagmittag gibt es konkrete Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Der DWD warnt vor Starkregen und möglichen Gewittern. Die Meldungen betreffen folgende Regionen:

Kreis und Stadt Ansbach - Warnung vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4)

Kreis Bad Kissingen - Warnung vor Starkregen (Stufe 2 von 4) und starken Gewittern (Stufe 2 von 4)

Kreis und Stadt Bamberg - Warnung vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4)

Kreis und Stadt Bayreuth - Warnung vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4)

Kreis Forchheim - Warnung vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4)

Kreis Haßberge - Warnung vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4)

Kreis und Stadt Hof - Warnung vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4)

Kreis Miltenberg - Warnung vor Starkregen (Stufe 2 von 4) und starken Gewittern (Stufe 2 von 4)

Kreis Kronach - Warnung vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4)

Kreis Rhön-Grabfeld - Warnung vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4)

Kreis und Stadt Schweinfurt - Warnung vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4)

Unwetter am Donnerstag: Ausblick aufs Wochenende

Am Freitag (06. August 2021) erreicht Franken von den Britischen Inseln herkommend ein Regenband, so der Wetterochs weiter. Das Tief bestimmt weiterhin das Wetter am Samstag (07. August 2021) und Sonntag (08. August 2021) in Franken. Immer wieder kommt es zu Regenfällen, Schauern und Gewittern. Am Samstag werden zwar bis zu 25 Grad erreicht, doch am Abend zieht die nächste Kaltfront ein.

Hoffnung bringen der Montag (09. August 2021) und Dienstag (10. August 2021): vereinzelt lässt sich die Sonne blicken. Die Temperaturen steigen auf 24 Grad.