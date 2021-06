Die vergangenen Tage zogen zahlreiche Unwetter durch Franken. In vielen Städten kam es zu Überschwemmungen aufgrund von Starkregen, in Bamberg wurde sogar ein vermeintlicher Tornado gesichtet - was tatsächlich dahinter steckt, erfahren Sie hier. Zum Wochenende hin sollen die Gewitter nun jedoch endlich abklingen.

Am Freitag (11.06.2021) rechnet der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs ("Wetterochs") nur noch mit vereinzelten Regenschauern und die Sonne wird sich voraussichtlich wieder öfter zeigen. Es bleibt den Tag über wechselhaft mit Höchsttemperaturen zwischen 25 und 26 Grad Celsius. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für die Region Mainfranken sogar bis zu 29 Grad voraus.

Ende der Unwetter in Sicht: So wird das Wochenendwetter in Franken

Auch den Samstag (12.06.2021) über wechseln sich Sonne und Wolken ab, es soll dabei aber größtenteils trocken bleiben. Während Stefan Ochs kleine Regenschauer gegen Abend voraussagt, spricht der DWD lediglich im Osten Bayerns und in Richtung der Alpen von einzelnen Schauern. Die Temperaturen steigen auf bis zu 27 Grad.

Ein wenig kälter wird der Sonntag (13.06.2021) mit Temperaturen bis zu 24 Grad. Laut Ochs bringt der Wind jedoch wieder trockene Luftmassen nach Franken und es bleibt trocken und praktisch wolkenlos. Dabei bleibt es voraussichtlich auch am Montag (14.06.2021) und wir können uns auf sommerliche Temperaturen bis zu 27 Grad freuen. Zur Mitte der Woche könnte das Thermometer sogar auf 30 Grad steigen.