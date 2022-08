Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte schon vorab vor Unwettern, die am Freitag (26. August 2022) über vielen Regionen Frankens aufziehen sollen. Demnach werden sich schon im Laufe des Vormittags örtlich starke, teils sogar schwere Gewitter entwickeln. Am Freitagvormittag sind die ersten Warnungen vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4) herausgegeben worden. Teils sind auch schwere Gewitter (Stufe 3 von 4) möglich.

Es müsse mit heftigem Starkregen gerechnet werden, bei dem bis zu 40 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde herunterprasseln sollen. Vereinzelt seien noch höhere Mengen wahrscheinlich, sagt der DWD voraus und spricht hier von "extrem heftigem Starkregen". Der Niederschlag trete aber räumlich nur sehr eng begrenzt auf.

Gewitter in Franken: Hier warnt der DWD

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Bad Kissingen (Warnung vor schweren Gewittern der Stufe 3 von 4)

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kronach

Kreis Kulmbach

Kreis Lichtenfels

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Kreis Neustadt Aisch/Bad Windsheim

Kreis Nürnberger Land

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Roth

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Sofern nicht anders vermerkt, wird in der Region vor starken Gewittern der Stufe 2 von 4 gewarnt. Alle Warnungen gelten vorerst bis zum Freitagnachmittag.

Laut den bereits am Donnerstag veröffentlichten Vorab-Warnungen des DWD können auch stürmische Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h auftreten und Hagelkörner mit einem Durchmesser von rund drei Zentimetern herabfallen.

Doch das ist noch nicht alles: Laut DWD sind auch lokale Überflutungen möglich. Beispielsweise können Keller volllaufen oder Unterführungen überschwemmt werden. Die Warnungen gelten ab Freitagmittag bis voraussichtlich Mitternacht.

Folgende fränkische Städte und Landkreise waren von den Vorab-Warnungen betroffen:

Der DWD betont aber auch, dass es sich bei den Warnungen um Vorabinformationen handelt: Akute Unwetterwarnungen könnten am Freitag nochmals abweichen. Der Wetterdienst veröffentlichte die Warnungen aber bereits am Donnerstagabend, um entsprechende Schutzmaßnahmen zu ermöglichen. "Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen treten typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte", heißt es zudem in den Meldungen.

