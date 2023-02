ARCHIV - 27.01.2020, Berlin: Das Logo der Show «Germany's next Topmodel - by Heidi Klum» steht auf einem Regiestuhl bei der Kino-Preview zur 15. Staffel im Kino Zoo Palast. Die Castingshow «Germany's Next Topmodel» (GNTM) geht in die 18. Staffel. (zu dpa "«Germany's Next Topmodel» geht am 16. Februar in die 18. Staffel") Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Jens Kalaene (ZB)