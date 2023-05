Nach 3 Jahren Corona-Pause: Walberlafest startet in die nächste Runde

Zeitraum: Vom 5. Mai bis zum 7. Mai 2023

Mit dabei in diesem Jahr: Tanzaufführungen, Blasmusik, verschiedene Schausteller, lokale fränkische Speisen und Getränke

Über der fränkischen Ortschaft Kirchehrenbach (Landkreis Forchheim) erhebt sich weithin sichtbar, quasi als Eingang zur Fränkischen Schweiz, ein Tafelberg: das Walberla. Hier findet einmal im Jahr für drei Tage eines der urigsten fränkischen Bergfeste statt. Die Ursprünge dieses Festes liegen in einer Wallfahrt und einem Jahrmarkt, der am Bergplateau abgehalten wurde. In alten Schilderungen ist nachzulesen, dass noch Anfang des 19. Jahrhunderts fast alle benachbarten katholischen Gemeinden mit Prozessionen zur Walburgiskapelle zogen. Heute können sich Besuchende über fränkische Köstlichkeiten erfreuen und die Attraktionen verschiedener Schausteller ausprobieren. Darüber hinaus wird es ein traditionelles Musik- und Tanzprogramm geben.

Das Programm zum Walberlafest 2023

Die Feierlichkeiten des diesjährigen Walberlafestes starten am Freitagabend des 5. Mais 2023. Damit startet ein Volksfest-Wochenende, welches am Sonntagabend seinen Abschluss findet. Um 17 Uhr beginnt die Feierlichkeit mit dem Aufstellen des Maibaums durch die Kirchehrenbacher Heimatfreunde. Im Anschluss folgen Tanzaufführungen einer Kinder- und Jugendgruppe und schließlich der Bieranstich durch die Kirchehrenbacher Bürgermeisterin. Dies wird jeweils von einer Blaskapelle begleitet.

Am Samstag startet der Festbetrieb bereits um 10 Uhr. Neben verschiedenen Schaustellern gibt es eine Vielzahl an lokalen Brauereien, welche ihre Biere anbieten. Beinahe jedes der vorhandenen Bierzelte schenkt Bier einer anderen Brauerei aus, sodass der Aufstieg zum Walberlafest zu einer Bierprobe verschiedener fränkischer Biersorten genutzt werden kann. Der Ausschank auf dem Bergplateau darf jeweils bis 23 Uhr erfolgen. Wer bis dahin noch nicht seinen Hunger oder Durst gestillt hat, dem empfiehlt es sich, den kurzen Abstieg zum Walberlaparkplatz auf Schlaifhäusener Seite zu bewältigen, da dort eine verkürzte Sperrstunde gilt.

Für das weitere leibliche Wohl sorgen nicht nur fränkische Speisen und Schnäpse, sondern auch allerhand Süßigkeiten und andere Grill- und Backspezialitäten sind in reichlicher Form erhältlich. Darüber hinaus bieten die Schausteller-Buden, Kettenkarussell und Schiffschaukel eine gute Abwechslung für Jung und Alt. Insgesamt kümmern sich so 50 Festbetriebe um die Walberlafest-Gäste. Seinen Abschluss findet die Feierlichkeit am Sonntag, dem 7. Mai 2023, an dem es um 9:30 Uhr mit dem Wortgottesdienst in der Walburgiskapelle beginnt und um 20 Uhr seinen Abschluss findet. Weitere aktuelle Neuigkeiten rund um das Walberla erhältst du hier.

Party inmitten der Natur – Achten des Naturschutzes steht im Vordergrund

Das Walberlafest findet in einem Naturschutzgebiet statt, indem viele Pflanzen und Kleintiere Schutz finden. Darin liegt auch das Besondere am Walberlafest, sich eine schöne Zeit inmitten einer abwechslungsreichen und harmonischen Natur zu machen, ohne ständige Musik, sondern durch Gespräche miteinander. Dazu gehört zunächst der teils schweißtreibende Aufstieg, umrahmt von blühenden Wiesen und Bäumen, bevor man es sich mit einem Blick in die nahe, natürliche und ferne Umgebung gemütlich macht.

Mit etwas Glück bescheren beim Auf- bzw. Abstieg die zu der Zeit noch blühenden Kirschbäume für Naturliebhaber eine glänzend weiße Umgebung. Bleibe daher auf den Wegen, beachte die Absperrungen und nutze die vorhandenen Toiletten und Abfallbehälter. Es wird geraten, den Einfluss auf die Vegetation so gering wie möglich zu halten, damit der Charme und die Tradition des Festes bewahrt werden kann.

Parkmöglichkeiten:

Schlaifhausen / Wiesenthau

Kirchehrenbach

Leutenbach / Dietzhof

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:

Regionalbahn R22 von Forchheim und Ebermannstadt

Bus nach Schlaifhausen mit der Linie 223

Bus nach Kirchehrenbach mit der Linie 222

Shuttle Busse vom Bahnhof Schlaifhausen (Freitag von 16:30 bis 23 Uhr; Samstag von 10 bis 23 Uhr; Sonntag von 8:30 bis 20 Uhr)

Buchtipp: Bruckmann Wanderführer - Entdeckertouren Fränkische Schweiz

