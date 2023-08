Das Reiseportal kurz-mal-weg.de (KMW) hat eine Erhebung durchgeführt, um Bayerns beste Biergärten anhand ihrer Beliebtheit im Netz zu ermitteln. Fränkische Lokalitäten belegen hierbei drei der sieben Plätze. KMW berichtete in einer Pressemitteilung davon.

Seit 1812 gibt es, laut KMW, die traditionellen Freiluftlokale in Bayern. Sowohl Touristen als auch Einheimische schätzen das lockere Ambiente sowie typische Brotzeit-Schmankerl, deftige Klassiker und frisch gezapftes Bier. Welche allerdings die gefragtesten Biergärten sind, hat das Reiseportal anlässlich des Internationalen Tag des Bieres am Freitag (4. August) zusammengestellt.

Bayerisches Biergarten-Ranking: Welche fränkischen Biergärten sind in den Top 7?

Knapp 200 Biergärten in den 30 größten bayerischen Städten wurden nach ihrer Google- und Instagram-Beliebtheit analysiert. Insgesamt konnten bis zu 400 Gesamtpunkte erreicht werden. Die Landeshauptstadt München führt die Rangliste deutlich an – drei Biergärten aus drei fränkischen Städten erzielten Plätze in der Top 7.

7. Platz: Würzburger Hofbräukeller, Würzburg

Der siebte Platz geht mit 387 Punkten an den Würzburger Hofbräukeller in der gleichnamigen Stadt. Auch wenn die Location lediglich eine Bewertung von 3,9 Google-Sternen hat, überzeugt sie im Ranking mit ihrer Instagram-Beliebtheit von knapp 1.720 Beiträgen.

Unter dem Schatten der alten Kastanienbäume können rund 500 Gäste laue Sommerabende genießen. Zur Auswahl stehen mehrere Fass- und Flaschenbiere, zahlreiche kulinarische Klassiker der fränkischen und bayerischen Küche sowie (regionale) Weinsorten.

6. Platz: Schneider Bräuhaus Berg am Laim, München

Auch das Schneider Bräuhaus Berg am Laim in der bayerischen Landeshauptstadt landet mit 388 Punkten im Biergarten-Ranking von kurz-mal-weg.de weit vorne. Er rangiert mit seiner Beliebtheit nicht nur mit der Google-Bewertung von 4,4 Sternen im vorderen Feld, sondern auch mit den 1.530 getaggten Beiträgen.

In den Sommermonaten verwandelt sich die Outdoor-Location zu einem Event-Hotspot. Konzerte, Lesungen, DJs und weitere Performances werden bei schönem Wetter auf der Open-Air-Bühne dargeboten. Zudem gehen hier sowohl Fleisch- als auch Pflanzenesser nicht nur dank des ausgeschenkten Bieres satt und zufrieden nach Hause.

5. Platz: Michaeligarten, München und Entlas-Keller, Erlangen

Neben dem Michaeligarten landet mit dem Entlas-Keller in Erlangen eine weitere Stadt in der Top-Sieben unter den analysierten bayerischen Biergärten. Sie haben je 389 Punkte erreicht. Die Bierwirtschaften überzeugen mit einer 4,4-Sterne-Bewertung bei Google.

Auch in Bezug auf ihre Instagram-Beliebtheit liegen sie Kopf an Kopf: Beide haben rund 1.590 Hashtags. Im Michaeligarten finden bis zu 2.400 Biergarten-Besucher einen Platz – er ist nur einer von zwei Biergärten in München mit Seeblick. Der Entlas-Keller liegt am Erlanger Berg und schenkt neben dem Kellerbier auch Weizen oder Radler aus. Jeden ersten Donnerstag im Monat wird im Biergarten, der zum Teil überdacht ist, Live-Musik gespielt.

4. Platz: Taxisgarten, München

Auch Platz Vier befindet sich in München: der Taxisgarten. Er erhält insgesamt 391 Punkte – ausschlaggebend sind neben der 4,4 Bewertung bei Google auch die rund 1.600 Hashtags bei Instagram.

Der Biergarten existiert seit 1924 und lädt zu gemütlichen Schunkelrunden ein. Zudem sorgen die weiteren regionalen Zutaten aus der Umgebung für schmackhafte Stunden: Das Angebot umfasst deftige Schmankerln auch in vegan oder vegetarisch. Unter anderem wird die bekannte Ochsensemmel dank Erbsen zur fleischfreien Alternative.

3. Platz: Löwenbräukelller und Hofbräukeller, München

Mit 392 Punkten landen sowohl der Löwenbräukeller als auch der Hofbräukeller in der bayerischen Landeshauptstadt punktgleich auf dem dritten Platz. Während der Löwenbräukeller mit 4,1-Sternen bei Google und knapp 4.200 Insta-Hashtags überzeugt, verzeichnet der Hofbräukeller 4,2-Google-Sterne sowie rund 2.700 Beiträge auf der Social-Media-Plattform.

Der traditionsreiche Löwenbräukeller schenkt das Münchner Hell seit 1883 aus und liegt direkt am Stiglmaierplatz in der Maxvorstadt – bis zu 1.000 Gäste finden hier ein lauschiges Plätzchen für gesellige Stunden. Der Hofbräukeller bietet Sitzgelegenheiten für bis zu 1.300 Hopfen-Fans. Neben dem Münchner Hofbräu kommen Biergarten-Klassiker wie Spareribs und Obazda auf die Tische.

Auf Platz Zwei landet das Liebesbier in Bayreuth. Die Wirtschaft ergattert 394 Gesamtpunkte im KMW-Biergarten-Ranking. Sie überzeugt mit 4,5 Sternen bei Google. Auch bei Instagram ist die Location beliebt. Sie wurde rund 1.830-mal getaggt.

Von Frühling bis Herbst ist der Gastrogarten geöffnet – hier können die Besucherinnen und Besucher in der Hopfenlounge entspannen, am Lagerfeuer sitzen oder sich durch die kulinarischen Köstlichkeiten sowie 21 frisch gezapfte Fassbiere probieren. Wen es nach drinnen zieht, diniert unter echter Streetart weltbekannter Artists aus Deutschland, den USA, Frankreich oder Spanien.

1. Platz: Augustiner-Keller, München

Der Münchner Augustiner-Keller landet mit starken 396 Punkten auf dem ersten Platz unter den 200 analysierten bayerischen Biergärten. Neben einer 4,4 Google-Bewertung verzeichnet die Location die meisten Instagram-Hashtags von knapp 9.260 Beiträgen. Er zählt zudem zu einem der beliebtesten und ältesten Biergärten der Landeshauptstadt – seit 1895 hat sich am äußeren Ambiente nichts verändert. Unter den mehr als 100 Kastanien können bis zu 5.000 Gäste Platz nehmen.

Auch Falstaff hat im Juli 2023 ein Biergarten-Ranking herausgegeben. Zwei fränkische Biergärten befinden sich darunter - einer in Bamberg und einer in Bayreuth.