Das beste Schnitzel in Franken : Unsere Facebook- und Instagram-Community hat abgestimmt

Ob „Wiener Art“, Käseschnitzel, Jägerschnitzel oder Cordon bleu: Das Schnitzel gehört auch in Franken zu den beliebtesten Gerichten. Wir wollten von unseren Leser*innen wissen, wo es aktuell das beste Schnitzel in Franken gibt. Die Umfrage haben wir diesmal sowohl auf Facebook, als auch auf Instagram gepostet.

Community von inFranken.de hat entschieden: Hier gibt es das beste Schnitzel in Franken

Für viele der Leser*innen war klar, dass es nur einen Ort gibt, wo das beste Schnitzel herkommt – nämlich von „daheim“.

Andere gaben auch an, dass die Mama oder Oma das beste Schnitzel zubereitet. Falls du schon immer wissen wolltest, wie viel ein gutes Schnitzel kosten muss - Starkoch Tim Mälzer hat es vorgerechnet.

Da die Öffnungszeiten oftmals geändert werden, lohnt ein Blick auf die Internetseiten. Hier ist die Top 10 der besten Schnitzel-Restaurants in Franken des Jahres 2023.

#10: Die Waldschänke im Stübental

Eine urige Waldschänke aus dem Stübental bei Kronach hat es auf den 10. Platz unserer Rankings geschafft. Die Speisekarte verrät eine übersichtliche Auswahl an diversen Schnitzel-Variationen. Beispielsweise das Stübentaler Bauernschnitzel mit Pfeffersoße, gefüllt mit Salami oder Chili-Salami, Schinken und Käse. Am Waldesrand gelegen bietet die Schänke einen Innen- und Außenbereich sowie einen Biergarten.

Kontakt:

Adresse: Waldschänke im Stübental: Stüben 4, 96317 Kronach

Waldschänke im Stübental: Stüben 4, 96317 Kronach Telefon: 09261/3086802

09261/3086802 Internet: Waldschänke im Stübental

#9: Das Schnitzelparadies in Veitsbronn

In unserem Ranking hat es das "Schnitzelparadies" in Veitsbronn (Landkreis Fürth) auf den 9. Platz geschafft. Hier findest du eine große Auswahl an verschiedenen Schnitzel-Varianten. Auf der Speisekarte entdeckst du alles, was das Herz eines Schnitzel-Fans begehrt – nämlich 18 unterschiedliche Schnitzel-Varianten. Darunter sind überbacken, Natur, aber auch das klassische Schnitzel Wiener Art und vieles mehr. Alternativ kannst du auch eines der insgesamt 11 verschiedenen Cordon-bleu-Variationen ausprobieren.

Kontakt:

Adresse: Schnitzelparadies Veitsbronn: Obermichelbacher Str. 999, 90587 Veitsbronn

Schnitzelparadies Veitsbronn: Obermichelbacher Str. 999, 90587 Veitsbronn Telefon: 0911 / 754 111

0911 / 754 111 Internet: Schnitzelparadies in Veitsbronn

#8: Die Zunftstube in Kulmbach

Bei der Frage nach dem besten Schnitzel Frankens gibt es ein weiteres häufig genanntes Restaurant, welches einen geringeren Bekanntheitsgrad hat, jedoch eine hervorragende Schnitzel-Qualität bietet. Die Zunftstube in Kulmbach hat bei einer aktuellen Anzahl von 740 Google-Bewertungen durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen – was für sich spricht. Neben der großen Auswahl an deftigen Leckereien soll laut Google-Bewertungen besonders der Service sehr gut sein. Es gilt darauf zu achten, dass es sonntags keine normale Speisekarte gibt, sondern meist diverse Braten angeboten werden.

Kontakt:

Adresse: Zunftstube Kulmbach: Obere Stadt 4, 95326 Kulmbach

Zunftstube Kulmbach: Obere Stadt 4, 95326 Kulmbach Telefon: 09221 83377

09221 83377 Internet: Die Zunftstube in Kulmbach

#7: Gasthaus zum Stillen Zecher in Bayreuth

Die Gaststätte zum Stillen Zecher hat es in dem Ranking um das beste Schnitzel Frankens auf den 7. Platz geschafft. Die urige und gemütliche Gastwirtschaft in Bayreuth bietet deftige hausgemachte Speisen, von denen das Schnitzel besonders hervorzuheben ist. Du findest verschiedene Variationen in der Speisekarte. Darüber hinaus sollen laut Bewertungen bei Google die Preise sehr fair und die Bedienung sehr freundlich sein.

Kontakt:

Adresse: Zum Stillen Zecher: Rödensdorfer Str. 21, 95448 Bayreuth

Zum Stillen Zecher: Rödensdorfer Str. 21, 95448 Bayreuth Telefon: 09201 280

09201 280 Internet: Gaststätte zum Stillen Zecher in Bayreuth

#6: Die Brauerei Hölzlein in Lohndorf

Auf dem 6. Platz ist die Gaststätte der traditionsreichen Brauerei Hölzlein im Litzendorfer Gemeindeteil Lohndorf (Landkreis Bamberg) gelandet. Brauerei, Gaststätte und Biergarten befinden sich seit 1781 in Familienbesitz. Brotzeit und Schnitzel aus eigener Hausschlachtung werden mit eigenen Bieren im Innen- und Außenbereich des Gasthofes serviert. Die übersichtliche Speisekarte sorgt mit deftigen hausgemachten Gerichten für einen Gaumenschmaus, in traditioneller Biergarten-Atmosphäre.

Kontakt:

Adresse: Brauerei Hölzlein: Ellertalstraße 13, 96123 Lohndorf/Litzendorf

Brauerei Hölzlein: Ellertalstraße 13, 96123 Lohndorf/Litzendorf Telefon: 09505/357

09505/357 Internet: Brauerei Hölzlein in Lohndorf

#5: Die Brauerei Krug in Breitenlesau

Ausgezeichnete fränkische Küche, leckere Biere und Gemütlichkeit werden großgeschrieben im Brauerei-Gasthof Krug in der Fränkischen Schweiz. In Breitenlesau bei Waischenfeld (Landkreis Bayreuth) können sich die Gäste nicht nur Bratwürste, Hausmacher-Brotzeiten, verschiedene Braten und dunkles Lagerbier schmecken lassen, sondern auch Pfannenschnitzel. Dazu gehören die bewährten Schnitzel-Sorten wie Wiener Art und Cordon bleu, aber auch immer wieder wechselnde Variationen. Seit 1834 geht die Familie dem Brauereihandwerk nach. Drei Generationen wohnen und arbeiten in der Traditionsbrauerei Krug unter einem Dach.

Kontakt:

Adresse: Brauerei Krug: Breitenlesau 1 b, 91344 Waischenfeld

Brauerei Krug: Breitenlesau 1 b, 91344 Waischenfeld Telefon: 09202 / 835

09202 / 835 Internet: Brauerei Krug

#4: Das Schnitzelparadies in Wendelstein

Auf den 4. Platz unseres Rankings hat es der zweite Standort des "Schnitzelparadies" geschafft. Wie schon beim 9. Platz beschrieben, findest du auch in Wendelstein im Landkreis Roth eine große Auswahl an deftigen Leckereien. Nicht weit entfernt von Nürnberg kannst du zwischen 18 Schnitzel-Variationen und 11 verschiedenen Cordon bleus wählen. Diverse überbackene Schnitzel-Varianten und gefüllte Cordon bleus, wie mit Cevapcici, Jalapeños, Knoblauch, laden zu einem überraschenden neuem Geschmackserlebnis ein.

Kontakt:

Adresse: Schnitzelparadies Wendelstein: Am Schießhaus 1, 90530 Wendelstein

Schnitzelparadies Wendelstein: Am Schießhaus 1, 90530 Wendelstein Telefon: 09129/ 2939698 oder 0152/ 06 76 72 38

09129/ 2939698 oder 0152/ 06 76 72 38 Internet: Schnitzelparadies Wendelstein

#3: Das Grüner Brauhaus in Fürth

Das Grüner Brauhaus in Fürth hat es beim Top 10-Schnitzel-Ranking der inFranken.de-Nutzer auf den 3. Platz geschafft. Das Wirtshaus im Jugendstilbau der Comödie Fürth bietet fränkische Speisen, Schnitzel und Grüner-Biere an. Es handelt sich um ein uriges, fränkisches Wirtshaus mit guter Braten- und Schnitzelküche. Die Spezialität des Hauses ist das "Brauhaus-Schnitzel Wiener Art", das mit Brezenbröseln paniert ist. Laut Rezensionen soll auch der Service flink und nett sein - zu einem äußerst fairen Preis-Leistungsverhältnis.

Kontakt:

Adresse: Grüner Brauhaus: Comödien-Platz 1, 90762 Fürth

Grüner Brauhaus: Comödien-Platz 1, 90762 Fürth Telefon: 0911 74929947

0911 74929947 Internet: Grüner Brauhaus in Fürth

#2: Opel's Sonnenhof in Pferch

Das zweitbeste Schnitzel-Restaurant liegt in Pferch bei Bindlach (Landkreis Bayreuth). Seit mehr als 50 Jahren und bereits in vierter Generation tut Opel's Sonnenhof vor den Toren Bayreuths alles dafür, seine Gäste mit typisch fränkischen Spezialitäten zu begeistern. Stammgäste schätzen das Schnitzel mit hausgemachtem Kartoffelsalat oder auch die Wild-Gerichte aus heimischer Jagd.

Kontakt:

Adresse: Opel's Sonnenhof: Fam. Hagel, Pferch 8, 95463 Bindlach

Opel's Sonnenhof: Fam. Hagel, Pferch 8, 95463 Bindlach Telefon: 09208 – 658 20

09208 – 658 20 Internet: Opel's Sonnenhof

#1: Das Gasthaus Stark in Zeegendorf

Das beste Schnitzel in Franken serviert laut Meinung unserer Nutzer das Gasthaus Stark in Zeegendorf. Der Ort bei Strullendorf ist nicht nur im Landkreis Bamberg auch unter dem Namen "Schnitzelhausen" bekannt. Das zeigt sich auch am Ergebnis unserer Umfrage, in der das Gasthaus Stark die meisten Stimmen erhielt. In dem rustikalen Gasthaus kehren auch gerne mal Wanderer oder Mountainbiker nach der Tour ein, um sich zu stärken. Aber vor allem Einheimische schätzen das Gasthaus sehr. Ein Blick in die Speisekarte verrät, dass die Auswahl klassisch gehalten wird und die Preise verhältnismäßig günstig sind. Hier kannst du deinen Gaumen mit Klassikern wie Schnitzel "Wiener Art", mit Pfefferrahmsoße oder Jägerschnitzeln verwöhnen. Und das alles in bester Qualität - wie unsere Leser finden.

Kontakt:

Adresse: Gasthaus Stark: Am Winkelweg 2, 96129 Zeegendorf

Gasthaus Stark: Am Winkelweg 2, 96129 Zeegendorf Telefon: 09505 8236

09505 8236 Internet: Gasthaus Stark

Hinweis: Die Liste basiert auf den subjektiven Erfahrungen unserer Leser - sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Objektivität.

