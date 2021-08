Wie wird das Wetter in der restlichen Woche? Niedrige Temperaturen, bewölkter Himmel und Niederschlag - ist der Sommer in Franken schon vorbei? Ein Blick auf die Wettervorhersage für den Rest der Woche zeigt: Nein. Zwar bleibt es auch in den nächsten Tagen zunächst herbstlich, zum Wochenende hin steigen die Temperaturen dann jedoch.

Seit einigen Tagen wird am Rande eines kräftigen Tiefs mit Kern über Südschweden kühle Nordatlantikluft zu uns geführt. Dabei bleibt es wechselnd bis stark bewölkt, vereinzelt gibt es Regenschauer. Die Höchsttemperaturen liegen am Mittwoch bei 20 Grad. Der zeitweise mäßige und in Böen starke Wind weht aus West.

Wetter in Franken: Das kommt diese Woche auf uns zu - Frühherbst klopft an

Tags darauf bleibt es größtenteils trocken, im nördlichen Teil Frankens gibt es jedoch "mitunter ein paar Tropfen", wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Am Donnerstag und Freitag liegt ein schwacher Keil des Azorenhochs bei uns. Der Westwind ist nur noch schwach. Die Wetterbesserung geht aber ansonsten nur zögerlich vonstatten, weil bei uns eine Luftmassengrenze liegt (im Norden kühl, im Süden warm), deren Wetterwirksamkeit von dem schwachen Hoch nicht ganz unterdrückt werden kann. Voraussichtlich ist es wechselnd wolkig mit vereinzelten Schauern bei maximal 22 beziehungsweise 24 Grad.

Die Tiefsttemperaturen liegen in der nächsten Zeit bei 12 Grad, also etwas höher als bisher angenommen. Da verhindern Wind und Wolken eine stärkere nächtliche Abkühlung.

Zum Wochenende wird es dann endlich wieder wärmer: Schon am Samstag steigen die Temperaturen bei warmen und trockenem Wetter auf bis zu 28 Grad, am Sonntag wird sogar die 30-Grad-Marke geknackt. Verursacht wird dieser Temperaturanstieg vom nächsten heranziehenden Atlantik-Tief, das heißt der Beginn einer längeren Schönwetterperiode ist das nicht. Der Frühherbst scheint auf dem Weg zu uns zu sein.

Auch interessant: Wetter-Prognose für Herbst 2021 - folgt nach dem verregneten Sommer die große Dürre?