Wetteraussichten für die erste Januarwoche: Die Temperaturen in Franken fallen zum Start in das neue Jahr. Wie der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs vorhersagt, bringt ein schwacher Ost- bis Nordostwind am Montag (04.01.2021) und Dienstag (05.01.2021) feuchte Luft zu uns.

Dabei ist es meist stark bewölkt mit vereinzelten Regen- oder Schneeschauern. Laut dem Deutschen Wetterdienst bildet sich durch die Nässe Frost, gebietsweise sogar Dauerfrost und Glätte durch gefrierende Nässe.

Minusgrade zum Wochenende: Das Wetter in Franken

Am Dienstag (05.01.2021) lockern die Wolken etwas auf. Am Tag liegen die Temperaturen in der Region zwischen zwei und vier Grad, nachts bei etwa einem Grad. Erst ab einer Höhe von 400 bis 500 Metern fallen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt.

Von Mittwoch (06.01.2021) bis Freitag (08.01.2021) liegt Franken am Rande eines Tiefs mit Kern über Norddeutschland. Die Wettermodelle rechnen mit einer leichten Abkühlung. Tagsüber herrschen Temperaturen knapp über null Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt, dass es nachts zu Frost und Glätte kommen kann.

Am Wochenende herrscht ruhiges Hochdruckwetter. Die Wolken lösen sich auf und in den zunehmend klaren Nächten kühlt es kräftiger ab. Nachts herrschen Temperaturen von minus zwei bis minus acht Grad. Tagsüber steigen die Temperaturen auch in tiefen Lagen kaum mehr über den Gefrierpunkt. Niederschläge werden jedoch nicht erwartet, der Schnee bleibt also vorerst aus.

Hier können Sie das Wetter für heute und die nächsten zwei Tage direkt für Ihren Heimatort abrufen.