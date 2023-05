Frühlingswetter wie aus dem Bilderbuch lässt in Franken weiter auf sich warten. Das geht aus dem aktuellen Wetterbericht von Stefan Ochs hervor, der ab Dienstagnachmittag anhaltende Regenfälle und zum Teil starke Windböen ankündigt. Schuld daran ist laut dem fränkischen Wetterexperten "ein kräftiges Hoch mit Zentrum über Russland", das einen von Westen an Franken heranrückenden Tiefausläufer blockiert.

Am Montag, 8. Mai 2023, werde dieser Tiefausläufer nach Westen zurückgedrängt. Von Oberfranken her heitert es zunehmend auf. In Mittelfranken ist es noch längere Zeit bewölkt und anfangs kann es auch gelegentlich regnen. Maximal werden bei schwachem Wind 20 Grad erreicht.

Wetter in Franken in dieser Woche: Nur noch bis Dienstagnachmittag angenehm

Am Dienstag (9. Mai) ist der Prognose des "Wetterochs" zufolge zunächst heiter bis wolkig und trocken bei Temperaturen, die auf 21 Grad steigen. Im Laufe des Nachmittags kommen von Westen her Wolken auf und es beginnt zu regnen.

Ein Mann geht mit einem Regenschirm vor aufziehenden dunklen Wolken spazieren: Nach sonnigen Tagen schwenkt das Wetter in der Region wieder um.

Der damit in Verbindung stehende neue Tiefausläufer werde ebenfalls vom russischen Hoch blockiert, soll es aber diesmal noch bis zu uns schaffen, erklärt Ochs. Daher werden länger anhaltende und ergiebige Regenfälle erwartet (15 bis 20 Millimeter), die erst am Freitag (12. Mai) endgültig abklingen.

Mangels Sonnenschein werden am Mittwoch und Donnerstag nur 15 Grad erreicht. Der Wind dreht am Mittwoch vorübergehend auf West (starke Böen) und anschließend wieder auf Ost. In den Nächten kühlt es auf Temperaturen nahe 10 Grad ab.

"Nicht besonders zuverlässig": Kommt doch nicht so viel Regen zu uns?

Der Herzogenauracher Wetterexperte räumt aber auch ein, dass die zuvor genannten Wetteraussichten nicht in Stein gemeißelt sind: Weil der Tiefausläufer nur nach Osten bis zum Fichtelgebirge vorankommen und dann kehrt machen soll, sei die Vorhersage wegen der benötigen räumlichen Präzision nicht besonders zuverlässig.

"Schon kleine Abweichungen können dazu führen, dass sich alles weiter im Westen oder Osten abspielt und wir gar nicht so viel Regen abbekommen", erklärt Ochs - und gibt damit ein klein wenig Hoffnung auf eine weniger verregnet Woche wie befürchtet.

Übrigens stehen die Eisheiligen kurz bevor - und auch sie beeinflussen das Wetter im Mai können die Frühlingslaune noch verderben.

