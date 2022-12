Glatte Straßen und Wege haben am Montagmorgen vor allem Fußgänger und Autofahrer in Franken beschäftigt. Vor allem in Mittelfranken hatte das Blitzeis unangenehme Folgen für alle Verkehrsteilnehmer - einige wurden leicht verletzt.

Die Polizei registrierte in Mittelfranken bis zum Vormittag binnen vier Stunden 45 witterungsbedingte Unfälle auf den Straßen mit einigen Leichtverletzten und überwiegend Blechschäden. In Nürnberg rutschten zudem etliche Fußgänger aus und stürzten, wie ein Polizeisprecher sagte.

Glatteis hält Rettungskräfte in Atem - Mehrere Unfälle auf der A9

Unter anderem kam es auf der A9 in Richtung München zu gleich mehreren Glätteunfällen. So wurden die Einsatzkräfte im Raum Lauf an der Pegnitz zu gleich mehreren verunglückten Fahrzeugen gerufen. Die Bergungsarbeiten laufen derzeit, über Verletzte gibt es bisher noch keine Informationen.

Im Kreis Erlangen-Höchstadt zwischen Saltendorf und Medbach war ersten Angaben zufolge eine Frau durch die Glätte von der Fahrbahn abgekommen und landete in einem Acker. Sie wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Diese brauchte für die Anfahrt laut eigener Angaben länger als gewöhnlich, da sie die Geschwindigkeit ebenfalls an die Witterung anpassen musste. Glücklicherweise erlitt die Frau bei dem Unfall nur leichte Verletzungen.

In Oberfranken gab es zunächst keine Meldungen über Glatteisunfälle. In Unterfranken meldete die Polizei einige Verkehrsunfälle auf glatten Straßen. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Unterfranken ist jedoch nicht von Glatteisunfällen verschont geblieben. Im Zeitraum von fünf Uhr bis 11.30 Uhr kam es im gesamten Regierungsbezirk zu 25 Verkehrsunfällen, überwiegend mit Sachschäden. In Mainaschaff wurde eine Fußgängerin durch einen Sturz leicht verletzt und musste in einem naheliegenden Krankenhaus behandelt werden.

