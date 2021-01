Der Schneefall in weiten Teilen Frankens am Dienstag (12.01.2021) stimmt das Wetter der nächsten Tage an. Zwar lässt der Niederschlag nach, aber die Kälte bleibt. Bis zum Dienstagnachmittag gelten Warnungen vor Schneefall in den östlichen Teilen Frankens, unter anderem in Bayreuth, Kulmbach und Forchheim.

Dem deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge wird die Temperatur in der Nacht auf Mittwoch zwischen 1 und -1 Grad schwanken. Als Folge wird der Schneematch vom Dienstag gefrieren. Der DWD warnt vor Glätte und Frost. Autofahrer müssen mit glatten Straßen rechnen. Bereits am Dienstag löste der starke Schneefall eine Reihe an Unfällen in Franken aus.

Minusgrade in Franken: Bis zu -8 Grad in der Nacht zum Freitag

Tagsüber wird es am Mittwoch sehr bewölkt mit vereinzelten Schneeschauern, insbesondere in Unterfranken. Der DWD rechnet mit Höchsttemperaturen zwischen -1 und +4 Grad. Ein frischer, in Böen starker Wind weht aus dem Westen.

Auch am Donnerstag könnte es glatt werden. In der Früh werden Temperaturen zwischen -2 und -6 Grad erwartet. Der DWD rechnet mit einem stark böigen Wind aus Nordwest.

In der Nacht auf Freitag wird es in Teilen Frankens bis zu -8 Grad kalt. Der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs (Wetterochs) rechnet auch am Samstag mit Minusgraden in Franken. Die Entwicklungen für Sonntag sind noch unbekannt. Es ist nicht auszuschließen, dass das kalte Wetter anhält. Ein atlantisches Tief könnte eine Milderung mit Schneeregen herbeiführen.