Heftige Temperaturschwankungen in Franken: In einigen Regionen stehen ungewöhnlich kalte Nächte bevor. Nach der Prognose von Wetterexperte Stefan Ochs (der "Wetterochs") sollen die Temperaturen in der Nacht zum Sonntag (17. Juli) ordentlich fallen.

"In der Fränkischen Schweiz werden in Bodennähe Temperaturen von +1 Grad und weiter im Nordosten im Raum Münchberg-Hof sogar -1 Grad erwartet", so Ochs. In den Innenstädten dagegen würden die Temperaturen weiter der Jahreszeit entsprechend nicht unter 13 Grad sinken.

Wetter in Franken: 5 Grad in der Nacht und bis zu 32 Grad am Tag

Das Kontrastprogramm erwartet uns laut der Wetterprognose dann aber am Sonntag tagsüber. Dann nämlich soll es sonnig, trocken und bis zu 28 Grad warm werden. Die darauffolgende Nacht zum Montag verspricht erneut eine deutliche Abkühlung. In der Fränkischen Schweiz können die Temperaturen in Bodennähe erneut auf 5 Grad sinken.

Auch zum Start in die neue Woche bleibt das Wetter sommerlich: Montag und Dienstag soll es ebenfalls reichlich Sonne geben und trocken bleiben. Das Thermometer klettert dann noch einmal etwas höher - auf 32 bzw. 36 Grad.

Für den weiteren Verlauf der Woche kündigt der "Wetterochs" eine Kaltfront an, die allerdings nur kurzzeitig Abkühlung bringt.