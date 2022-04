Eigentlich war der Airbus auf dem Weg von Frankfurt nach Singapur, doch die Maschine der Lufthansa kam nicht an ihrem Ziel an: Stattdessen musste das Flugzeug rund 75 Tonnen Kerosin ablassen – und das ausgerechnet über Unterfranken. Schon kurz nach dem Flugstart sah sich der Pilot am Sonntagabend (3. April 2022) gezwungen, wieder umkehren.

Die ungeplante Route lässt sich auf der Seite "Flightradar24" nachverfolgen: Anstatt weiter Richtung Asien zu steuern, kreiste die Maschine zunächst über Unterfranken und kehrte dann zum Frankfurter Flughafen zurück. Der Zwischenfall ist auch in einer Liste des Bundesamtes für Luftfahrt vermerkt. Dort wird angegeben, dass in etwa 4000 Metern Höhe Kerosin aus den Treibstofftanks abgelassen wurde.

Airbus zu schwer für Landung - tonnenweise Kerosin abgelassen

Denn während des Flugs wurde ein technischer Defekt an den Landeklappen des Airbus festgestellt, der Pilot kehrte daher um. Um aber in Frankfurt wieder landen zu können, hatte die Maschine zu viel Gewicht. Der Airbus war zuvor erst vollgetankt worden.

Wie schwer ein Flugzeug bei der Landung sein darf, hänge vom jeweiligen Typ ab, sagt Ute Otterbein im Interview mit dem BR. Die Sprecherin der Deutschen Flugsicherung erklärt: "Wenn ein Flugzeug bei der Landung zu schwer ist, könnte eine Gefahr für die Passagiere bestehen." Zuerst hatte die Main-Post über den Vorfall berichtet.

Um dieses Risiko auszuschließen, wandte der Pilot das sogenannte "Fuel Dumping" an, also das Ablassen von Treibstoff während des Flugs. Davor muss die Flugsicherung aber ein bestimmtes Gebiet, eine Mindestflughöhe sowie einen Kurs vorgeben, an den sich der Pilot dabei halten muss. Als Vorgabe dafür gilt, dass die Region, über der das Kerosin abgelassen wird, dünn besiedelt sein muss.

Laut einer Statistik des Luftfahrt-Bundesamts war es im März bereits zu zwei Fällen von "Fuel Dumping" in Nordbayern gekommen. Die Methode sei aber weder für die Bevölkerung noch für die Umwelt bedenklich, gibt das Umweltbundesamt Entwarnung. Denn das Kerosin verdunste größtenteils bereits in der Luft. Laut Ute Otterbein stelle das "Fuel Dumping" dennoch eine "Ausnahmesituation" dar.