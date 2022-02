Wie der Bayerische Rundfunk am Freitag, 25.02.2022 mitteilte, entfällt unter anderem die zweite Wiederholung der Aufzeichnung von "Fastnacht in Franken". Auch andere geplante Fastnachtssendungen entfallen aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Ukraine.

Es gibt jedoch auch Ausnahmen, zudem sind die Aufzeichnungen der entfallenen Sendungen in der BR-Mediathek zu sehen.

Bayerischer Rundfunk: Diese Fastnachtssendungen entfallen

Laut Mitteilung des Senders entfallen fast alle geplanten Fastnachtssendungen. Grund ist die aktuelle Krise in der Ukraine. Betroffen sind die Wiederholungen der diesjährigen Prunksitzungen "Schwaben weissblau, hurra und helau" (Rosenmontag, 28. Februar 2022, 13.15 Uhr) und "Fastnacht in Franken" (Faschingsdienstag, 1. März 2022, 12.00 Uhr) sowie eine Erstausstrahlung der Sketch-Show "Heißmann + Rassau: Faschingsknaller" am heutigen Freitagabend um 22.05 Uhr.

Einzige Ausnahmen: Die Folge "Herr der sieben Meere" aus der Kultserie "Monaco Franze" wird wie geplant am Faschingsdienstag ausgestrahlt, allerdings bereits um 22.00 Uhr. Ebenfalls gesendet wird die Satire "Kehraus" mit Gerhard Polt am Rosenmontag um 22.45 Uhr. Die entfallenen Sendungen sind in der BR-Mediathek zu sehen.

Im Nachgang der aktuellen Prunksitzung "Fastnacht in Franken" hatte es Gerüchte rund um den scheidenden Sitzungspräsidenten Bernd Hänel gegeben. Dieser äußerte sich gegenüber inFranken.de zu den Mutmaßungen und Spekulationen.

Vorschaubild: © Nicolas Armer (dpa)