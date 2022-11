"Sprung- und Lösch-bereit" ist der erste Top-Act, der die Franken bei der "Fastnacht in Franken 2023" (live am 10. Februar um 19 Uhr im BR) zum Lachen bringen wird. Nach zwei Jahren Abstinenz können sich die Zuschauer bei der närrischsten Show des Jahres wieder auf die Altneihauser Feierwehrkapell'n aus der Oberpfalz freuen. Wie der BR am Dienstag bekannt gab, feiert der Löschtrupp im Februar sein Comeback auf der Fastnacht-Bühne.

"Die Altneihauser Feierwehrkapell'n hatte im Jahr 2006 ihren ersten Auftritt in Veitshöchheim und bereichert seitdem die Sendung mit ihren musikalischen und scharfzüngigen Beiträgen", so der Präsident des Fastnacht-Verbands Franken, Marco Anderlik, gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Dabei wird dem Kommandanten der Altneihauser Feierwehrkapell'n im kommenden Jahr eine ganz besondere Ehre zuteil - das Gesicht von Norbert Neugirg schmückt 2023 nämlich den Fernsehorden der "Fastnacht in Franken".

Endlich wieder auf der Bühne - Altneihauser Feierwehrkapell'n bringt Veitshöchheim wieder zum Lachen

Weiterhin weiß der BR auch schon, wer das Lied "Es lebe unsere Fasenacht" beim Einmarsch in Veitshöchheim singen wird. Es ist der stimmstarke und stets singende Sitzungspräsident der Karnevalsgesellschaft Nürnberger Trichter, Norbert Knorr.

Wer im kommenden Jahr noch auf der Bühne in Veitshöchheim stehen wird, das will der BR in den kommenden Wochen und Monaten noch festlegen. Dafür gehen die Verantwortlichen fleißig auf Narrenschau - in insgesamt drei Anschau-Sitzungen will man die Favoriten für die nächste "Fastnacht in Franken" festmachen.

Bei der ersten am 27. November will man sich bei der Jugend umsehen. Nach zwei Jahren Pandemie-Pause präsentieren sich wieder mehrere Dutzend Kinder und Jugendliche auf der Bühne der Fastnacht-Akademie Kitzingen und kandidieren dabei für die Nachwuchssitzug. Diese wird unter dem neuen Titel "Fastnacht in Franken - jung und närrisch" am 19. Februar um 18.45 Uhr im BR gezeigt.

Wer kommt noch auf die Bühne - Favoriten zeigen sich bei Anschau-Sitzungen

Am 28. November zeigen dann erstmals 15 erwachsene Profinärrinen und -narren im Würzburger Hofkeller ihr Können. Dabei werden die Mitwirkenden für die "Närrische Weinprobe" am 13. Januar bestimmt, die das Publikum im aufgefrischten Weinkeller-Ambiente zum Beben bringen. Es bleibt spannend, ob jemand aus diesem weinseligen Treiben es auch auf die große "Fastnacht in Franken"-Bühne schafft.

Am 10. Dezember schließlich streiten zahlreiche Akteure in Amorbach im bayerischen Odenwald um einen Platz bei "Franken Helau". Dieses wird am 27. Februar ausgestrahlt. Mit dabei sind natürlich die Amorbacher Klostersänger, die schon mit vielen Auftritten bei der "Fastnacht in Franken" begeistern durften.

Begleitend organisiert der BR in dieser Saison auch eine Online-Mitmach-Aktion. Unter dem Motto "Zeigt her eure Kostüme" sollen Tanzbegeisterte Bilder ihrer Schautanzkostüme einsenden und die Geschichte dahinter erzählen. Die schönsten Fotos werden regelmäßig in Bildergalerien auf der BR-Webseite gezeigt.

