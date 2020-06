Erste Hitzewelle des Jahres: Hoch "Utz" mit viel Sonnenschein

Gute Nachrichten an der Wetter-Front: Der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs und der Deutsche Wetterdienst (DWD) prophezeien zunehmend sommerliches Wetter in Franken. Laut DWD steht die "erste Hitzewelle des Jahres" bevor.

Laut "Wetterochs" ist es am Sonntag (21. Juni 2020) heiter bis wolkig. Die Schauerneigung ist nur gering, meist bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen auf 24 Grad. Der Nordwestwind ist in Böen gelegentlich frisch. Pünktlich zum Sommerbeginn können wir aber zunehmend mit viel Sonnenschein rechnen. Das Hoch "Utz" bringt viel Sonne und sorgt für hohe Temperaturen in Deutschland.

Temperaturen steigen von Tag zu Tag

Am Montag (22. Juni 2020) überquert uns laut Ochs von Nordwesten her eine schwache Kaltfront mit lockeren Wolkenfeldern. Einzelne Regenschauer sind möglich. Zeitweise scheint auch die Sonne. Maximal werden 24 bis 25 Grad erreicht. Auch der DWD prognostiziert für den Wochenstart noch einige Wolken. Diese ziehen am Dienstag aber immer weiter ab. Laut Vorhersage gibt es viel Sonne und nur wenige Quellwolken, und es bleibt trocken.

Auch der Wetterochs spricht von Hochdruckeinfluss für die restliche Woche. Es ist heiter bis wolkig. Vereinzelte Wärmegewitter sind nicht ganz ausgeschlossen, meist sollte es aber trocken bleiben. Die Tageshöchsttemperaturen klettern von 26 Grad am Dienstag auf 30 Grad am Freitag.

Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen zunächst bei 11 Grad. Sie steigen Mitte nächster Woche auf 14 Grad. Das am Dienstag über Polen gelegene Gebiet mit höhenkalter Luft (Kaltlufttropfen) wandert bis Donnerstag südwärts nach Ungarn. Ein nennenswerter Einfluss auf unser Wetter ist damit nicht mehr wahrscheinlich. Ende der Woche wird eine extreme Hitzewelle in Deutschland erwartet: Bis zu 40 Grad sind dabei möglich.