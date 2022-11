"Es ist eisglatt": Ein Lastwagenfahrer auf der A70 fasst kurz zusammen, was in der Nacht los ist. Auf den Straßen in Teilen Oberfrankens lag in der Nacht auf Samstag erstmals Schnee.

Die Folge: Glatte Straßen und erste Glätteunfälle. Teilweise kamen Lkw nicht mehr vom Fleck. Der Winterist da.

Unfälle und Stau auf Straßen in Oberfranken nach Schneefällen und Glätte

Auf der A70 bei Stadelhofen im Landkreis Bamberg lag am Freitagabend bereits Schnee und die Räumdienste sind seitdem im Einsatz. Bei Regen und Schnee wurde das Fahren zu einer Rutschpartie. Lastwagen kamen nicht mehr weiter und waren zum Warten verdammt.

Im Kreis Bayreuth kam bei starkem Schneefall und spiegelglatter Fahrbahn ein mit einem Auto beladener Kleintransporter zwischen Fichtelberg und Silberhaus ins Rutschen. Er kam im Straßengraben zum Stehen. Auch hier kamen zahlreiche Lastwagen durch die Glätte nicht mehr weiter.