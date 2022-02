Deutscher Wetterdienst (DWD) warnt : Sturmböen und Orkan drohen

Woche wird stürmisch - Orkan naht

Vor allem der Donnerstag soll stürmisch werden

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Dienstag (15. Februar 2022) aktuelle Warnungen herausgegeben. Vor allem die höheren Lagen in Deutschland sind betroffen. In einigen fränkischen Landkreisen ist am Abend mit Windböen zu rechnen, in höheren Lagen sogar mit Sturmböen. So hat beispielsweise auch die Stadt Bamberg bereits reagiert und bittet die Bewohner, den Hain nicht zu betreten. Dabei ist der Dienstagabend nur der Auftakt zu einer stürmischen Woche, deren Höhepunkt wohl am Donnerstag zu erwarten ist. Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net hatte deswegen bereits festgehalten: "Langsam wird die Lage ernst". Auf Tief "Xandra" folgt am Donnerstag das Orkantief "Ylenia". Wie der BR berichtet, sei das, was da auf uns zukommt, mehr als ein "normaler Wintersturm."

Aktuelle Unwetterwarnung: In diesen Landkreisen drohen Sturmböen laut DWD

Vor allem in Oberfranken wird es aber bereits am Dienstagabend stürmisch. Bereits ab 18 Uhr warnt der DWD in den Landkreisen Kronach, Wunsiedel und Hof vor Sturmböen. Hier kommt es in Lagen oberhalb von 600 Metern zu Windgeschwindigkeiten um die 65 km/h. Auch in Unterfranken wird es in den Landkreisen Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen ab 18 Uhr stürmisch. Der Wind weht dabei aus südwestlicher Richtung. Im Landkreis Bayreuth kommen ebenfalls Sturmböen mit etwa 65 km/h auf, ebenfalls in höheren Lagen ab 600 Metern. Hier warnt der DWD ab 0 Uhr in der Nacht auf Mittwoch vor Sturmböen. Die Sturmwarnungen dauern nach derzeitigem Stand bis 9 Uhr am Mittwoch an.

Für folgende Landkreise warnt der DWD am Dienstagabend ab 22 Uhr vor Windböen mit bis zu 60 km/h:

Miltenberg

Aschaffenburg

Main-Spessart

Bad Kissingen

Rhön-Grabfeld

Schweinfurt

Haßberge

Kitzingen

Würzburg

Coburg,

Kronach

Bamberg (die Stadt warnt ebenfalls vor den Sturmböen - diese Orte sollten gemieden werden)

Neustadt/Aisch-Bad Windsheim

Ansbach

Für diese Landkreise hat der DWD außerdem Warnungen vor Sturmböen ab Mittwoch herausgegeben:

Kreis Kronach

Kreis und Stadt Coburg

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Kreis Kulmbach

Stadt und Landkreis Hof

Stadt und Kreis Bayreuth

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Haßberge

Kreis Bad Kissingen

Kreis Lichtenfels

Kreis Roth

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Stadt und Kreis Ansbach

Die Warnungen der Stufe zwei von vier gelten ab 9 Uhr am Mittwoch (16.02.2022).

Bis zu Windstärke 12: Orkanböen nähern sich am Donnerstag - Vorabinformationen des DWD

Nach den Sturmböen am Dienstagabend und am Mittwoch kommt noch mehr auf uns zu: Der DWD hat Vorabinformationen zu orkanartigen Böen und Orkanböen veröffentlicht. In der Nacht zum Donnerstag nimmt der Wind rasch zu und von Westen kommen Orkanböen mit Windstärke 11 bis 12 im Bergland auf. Im Tiefland kommt es laut DWD zu orkanartigen Böen mit Windstärke 10, örtlich auch mit Windstärke 11 aus südwestlicher Richtung. Stefan Ochs, der Wetterochs aus Herzogenaurach, erwartet eine "Schneise mit umgestürzten Bäumen."

Dies setzt sich laut DWD am Donnerstag fort. Im Lauf des Tages kommt es zu schweren Sturmböen im Tiefland und zu Orkanböen im Bergland. Am Wochenende erwarten uns ebenfalls erneute Sturm- und Orkanlagen in weiten Teilen Deutschlands. Laut dem Wetterexperten Dominik Jung zieht der Orkan vom Atlantik kommend über die britischen Inseln und Nordfrankreich nach Deutschland. Deshalb ist zunächst auch im Norden Deutschlands mit heftigen Stürmen zu rechnen.

Doch es drohen in ganz Deutschland schwere Stürme, auch in Franken. Genauere Angaben, wann und wo genau mit schweren Unwetter zu rechnen ist, sind noch nicht möglich. Der DWD wird hier seine Angaben erneuern und konkretisieren, sobald konkrete amtliche Warnungen möglich sind.

Hier gibt es bereits Vorabwarnungen des Deutschen Wetterdienstes vor Orkanböen: