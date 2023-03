Am Dienstag wird es in weiten Teilen Frankens sehr stürmisch. Es muss laut Deutschen Wetterdienst (DWD) mit starken Sturmböen in den betroffenen Regionen gerechnet werden. Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Erst in der Nacht zum Mittwoch wird mit abschwächendem Wind gerechnet.

Für folgende Regionen besteht für Dienstag zwischen 14 und 19 Uhr eine Warnung vor Sturmböen.(Stufe 2 von 4):

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Erlangen-Höchstadt

Stadt Erlangen

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Haßberge

Kreis Kulmbach

Kreis Kronach

Kreis Lichtenfels

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Kreis Nürnberger Land

Stadt Nürnberg

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis und Stadt Hof

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Roth

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis und Stadt Schweinfurt

Stadt Schwabach

Es treten laut DWD Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 75 Kilometern pro Stunde auf. In exponierten Lagen muss sogar mit Sturmböen bis 85 Kilometern pro Stunde gerechnet werden.