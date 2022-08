Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Freitag (19. August 2022) amtliche Warnungen vor starken Gewittern herausgegeben. Sobald weitere Städte und Landkreise hinzukommen, werden diese im Artikel ergänzt.

Der DWD warnt in diesem Zusammenhang auch vor örtlichem Blitzschlag und der damit verbundenen Lebensgefahr. "Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden", heißt es weiter. Während des Platzregens sind kurzzeitig auch Verkehrsbehinderungen möglich. Schon zuvor kündigten Meteorologen Starkregen mit Unwetterpotenzial in einigen Regionen Deutschlands an.

Für diese Regionen gilt die aktuelle Warnung der Stufe 2 von 4:

Kreis Roth

Stadt und Kreis Fürth

Kreis Forchheim

Kreis Erlangen-Höchstadt

Hier geht es zum aktuellen Wetterbericht in den Städten und Landkreisen in Franken.

