Der Deutsche Wetterdienst gab mehrere Gewitterwarnungen für Donnerstagabend (19. Mai) raus und warnt zudem vor Blitzeinschlag, sowie Überflutungen. Das bestätigt vorausgehende Meldung von Wetter-Experten, dass eine "Schwergewitterlage" zu erwarten ist.

Es können unter anderem Erdrutsche auftreten. Daher sollten alle Fenster und Türen geschlossen werden, Gegenstände im Freien gesichert werden und sich nicht unter freiem Himmel aufgehalten werden.

Warnung vor schweren Gewittern (Stufe 3 von 4)

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Miltenberg

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Haßberge

Kreis Bad Kissingen

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Main-Spessart

Kreis und Stadt Coburg

Warnung vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4)

Kreis Roth

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Lichtenfels

Außerdem schickte der DWD eine Vorabinformation, dass Franken auch am morgigen Freitag (20. Mai) in einigen Teilen Frankens Unwetter bevorstünden. Der DWD spricht von einer großräumigen und heftiger Unwetterlage. Es werden schwere, zum Teil auch extreme Gewitter mit massiven Auswirkungen erwartet, begleitet von schweren Sturm- oder Orkanböen zwischen 90 und 130 Kilometern pro Stunde (Bft 10–12). Zudem soll es heftigen Starkregen mit 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde und Hagel mit einer Korngröße um die 5 cm geben. Teils ist auch extrem heftiger Starkregen mit rund 60 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden wahrscheinlich. Auch einzelne Tornados sind nicht ausgeschlossen. Es besteht die Gefahr von kleinräumigen Überflutungen sowie Baum- und Astbruch. Auch Beeinträchtigungen der Infrastruktur sind möglich.

Landkreis Kronach (zwischen 16 Uhr und 1 Uhr)

Kreis und Stadt Hof (zwischen 16 und 1 Uhr)

Kreis Rhön-Grabfeld (zwischen 12 und 21 Uhr)

Kreis Bad-Kissingen (zwischen 12 und 21 Uhr)

So wird das Wetter dieses Wochenende: Zwischen Sonnenschein und Orkanböen