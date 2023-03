Am Montagabend zieht eine kräftige Gewitterfront über Unterfranken. Zu erwarten sind unter anderem starke Sturmböen in den betroffenen Regionen. Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sind zu erwarten.

Für folgende Regionen besteht für Montag zwischen 17 und 22 Uhr eine Gewitterwarnung (Stufe 2 von 4):

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Erlangen-Höchstadt

Stadt Erlangen

Kreis Forchheim

Kreis Nürnberger Land

Stadt Nürnberg

Kreis Lichtenfels

Kreis Kulmbach

Kreis Kronach

Kreis Hof

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Roth

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Kreis und Stadt Schweinfurt

Stadt Schwabach

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Haßberge

Es können zum Beispiel vereinzelt auch Erdrutsche auftreten. Der DWD warnt vor Lebensgefahr, beispielsweise durch Blitze. So sollte man sich bei einem starken Gewitter verhalten: