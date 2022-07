Für Freitag (29. Juli) zeigen die aktuellen Prognosen sowohl zahlreiche Gewitter als auch sogenannte "Aufheiterungszonen". Das deute laut dem Wetter-Experten auf eine sehr ungleichmäßige Niederschlagsverteilung hin: an manchen Orten werde es mehr regnen, als der Boden aufnehmen kann, während es anderswo fast trocken bleibt.

Lokal können bei längerem Sonnenschein bis zu 30 Grad erreicht werden.

Samstag unklar: Wettermodelle mit verschiedenen Prognosen

"Die Vorhersage für den Samstag (30. Juli) gestaltet sich schwierig", sagte Stefan Ochs. Das Tief vom Vortag ziehe nach Osten ab und es sei noch unklar, wie viel kühler und wie feucht die nachströmende Luftmasse sein werde. "Wahrscheinlich ist es wechselnd bis stark bewölkt, mit vereinzelten Regenschauern bei maximal 23 Grad". Ein anderes Wettermodell weiche davon allerdings stark ab: laut GFS-Wettermodell werde ein sonniger, trockener und bis zu 29 Grad warmer Tag.

Beim Sonntagwetter (31. Juli) herrsche dann wieder etwas mehr Einigkeit: Heiter bis wolkig, kaum Schauer, 26 bis 29 Grad, schwacher Westwind.

Der Wetterochs gab auch einen Ausblick auf die folgende Woche. Am Montag (1. August) und Dienstag (2. August) überwiege der Hochdruckeinfluss. Dementsprechend scheine die Sonne recht häufig bei Temperaturen von knapp 30 Grad. Es sei aber auch mit der Bildung einzelner Regenschauer und Gewitter zu rechnen.

Erneute Hitze-Spitze? 35 Grad in der kommenden Woche gemeldet

Am Mittwoch (3. August) oder Donnerstag (4. August) kann es über 35 Grad heiß werden. "Nach einer längeren Sache sieht das aber nicht aus", kommentierte Ochs. Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen im gesamten Zeitraum bei rund 15 Grad. Können wir im August noch auf Abkühlung hoffen? So sieht der aktuelle Wetter-Trend für Franken aus.

Der Ausblick für Deutschland: Das Land liege laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auf der Südflanke eines Hochs über der Nordsee, das aus östlichen Richtungen trockene Luft ins Land führt. Ab Donnerstag gelange das Land von Südwesten zunehmend in den Einflussbereich eines Tiefs, welches sehr warme, zu Gewittern neigende Luft nach Deutschland schiebe.

Am späten Nachmittag und Abend des Donnerstags am Alpenrand und im angrenzenden Alpenvorland, eventuell auch in Oberschwaben und entlang der Alb seien einzelne Gewitter wahrscheinlich. Der DWD spricht von Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit und kleinem Hagel, aber auch vereinzelten Sturmböen. Stellenweise ist auch Starkregen von über 25 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen.

Heftiger Starkregen möglich

In der Nacht zum Freitag (29. Juli) seien von Süden bis in die Mitte Deutschlands einzelne Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen bis 25 Liter pro Quadratmeter möglich. Lokal ist laut DWD auch am Freitag heftiger Starkregen über 25 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen. Regional auch mehrstündiger, nicht gewittriger Starkregen zwischen 20 und 40 Liter pro Quadratmeter in 6 Stunden möglich.