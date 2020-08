Gewitter am Montag: DWD warnt vor Unwettern in Teilen Frankens

Aktuelle Unwetterwarnungen für Franken im Unwetter-Ticker: In welchen fränkischen Kreisen und Städten drohen Stürme, Gewitter, starke Regenfälle, Hagel und Überschwemmungen?

Welche Gefahren bringt das Wetter mit sich? Was sagt der "Deutsche Wetterdienst (DWD)"? Die neuesten Informationen zur Unwetterlage in Franken, Bayern und ganz Deutschland im Unwetter-Ticker bei inFranken.de.

Update vom 03.08.2020, 15.15 Uhr: Starke Gewitter am Montag

Nach dem heißen Wochenende drohen in Franken auch am Montag starke Gewitter. Betroffen sind mehrere Regionen in Unter- und Mittelfranken. Oberfranken bleibt hingegen bisher größtenteils verschont. Besonders heftig werden die Gewitter im Landkreis Ansbach. Hier wurde die zweithöchste Warnstufe ausgerufen. Für den Nachmittag bis in die Abendstunden warnt der DWD außerdem vor Unwettern der Stufe 2 von 4 in folgenden Landkreisen:

Haßberge

Schweinfurt

Neustadt an der Aisch

Weißenburg-Gunzenhausen

Rhön-Grabfeld

Update vom 02.08.2020, 16.40 Uhr: DWD warnt vor Gewittern in weiten Teilen Frankens

Am Sonntag kommt es weiterhin zu starken Gewittern. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern mit Sturmböen mit bis zu 70 km/h sowie Starkregen. Es können teilweise bis zu 25 Liter pro Quadratmeter fallen. Außerdem kann es hageln. In Franken betrifft dies am Sonntagnachmittag folgende Landkreise:

Kreis Haßberge

Stadt und Kreis Schweinfurt

Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim

Stadt und Kreis Fürth

Kreis Lichtenfels

Stadt und Kreis Ansbach

Kreis Forchheim

Stadt und Kreis Bayreuth

Kreis Roth

Kronach

Stadt und Kreis Würzburg

Stadt und Landkreis Bamberg

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Nürnberger Land

Stadt und Kreis Coburg

Kreis Kulmbach

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Wunsiedel

Stadt und Kreis Hof

Weiter südlich in der Oberpfalz rund um Regensburg kann es sogar zu großkörnigem Hagel kommen und zu heftigem Starkregen. Außerdem bläst hier der Wind mit bis zu 90 km/h.

Update vom 01.08.2020, 21.55 Uhr: DWD warnt vor teils schweren Hitzegewittern

Der Samstag (1. August 2020) startete mit besonders heißer und trockener Luft. "Bis zum frühen Nachmittag scheint die Sonne und die Temperaturen steigen auf 34-36 Grad", sagte Wetterexperte Stefan Ochs vorher. Bereits ab dem frühen Abend werden teils starke Unwetter erwartet. Inzwischen hat der Deutsche Wetterdienst die ersten amtlichen Warnungen vor starken Gewittern herausgegeben. Es besteht die Gefahr vor lebensgefährlichem Blitzschlag.

Die Warnung des DWD vor starkem Gewitter der Stufe zwei von vier gilt derzeit für folgende Regionen in Franken:

Stadt und Kreis Ansbach (Mittelfranken)

Kreis Roth (Mittelfranken)

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen (Mittelfranken)

Kreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim (Mittelfranken)

Nürnberger Land (Mittelfranken)

Stadt und Landkreis Fürth (Mittelfranken)

Kreis Erlangen-Höchstadt (Mittelfranken)

Kreis Forchheim (Oberfranken)

