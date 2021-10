Auf den goldenen Herbst folgt der Wetterumschwung: Am Donnerstag (21. Oktober 2021) wird es in Franken ungemütlich, Regenschauer und ein kräftiger Wind sind angesagt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für einige Regionen Warnungen vor Sturmböen herausgegeben - in Unterfranken kann es sogar zu orkanartigen Böen kommen. Ursache dafür ist das Sturmtief "Ignatz", das derzeit über ganz Deutschland fegt.

Durch den starken Wind können im schlimmsten Fall sogar Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Menschen in den betroffenen Landkreisen sollten besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder andere Gegenstände achten. Wer zum Beispiel Gartenmöbel oder sonstiges im Freien aufbewahrt, sollte diese am besten sichern. Aufenthalte im Freien sollten möglichst vermieden werden.

Vorsicht, Sturmböen: Hier in Franken warnt der DWD

In diesen Landkreisen gilt die Warnstufe 3 von 4 - hier können also orkanartige Böen mit bis zu 119 Kilometer pro Stunde auftreten:

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Miltenberg

Die Warnung des DWD gilt vorerst bis etwa 11 Uhr vormittags. In den folgenden Landkreisen gilt die Warnstufe 2 von 4:

Kreis Roth

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Dabei kann es zu starken Böen ab 90 Kilometer pro Stunde kommen. Die Warnung gilt fast für den ganzen Tag, bis rund 18 Uhr.

Für einige Regionen wurde bereits am Mittwoch (20. Oktober 2021) eine Vorabwarnung herausgegeben. Hier kann es also ebenfalls zu Sturmböen kommen: