Deutscher Wetterdienst warnt: Sturmböen und Orkan drohen

Sturmböen in hohen Lagen ab Dienstagabend

Woche wird stürmisch - Orkan naht

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Dienstag aktuelle Warnungen herausgegeben. Vor allem die höheren Lagen in Deutschland sind betroffen. In einigen fränkischen Landkreisen ist am Abend mit Windböen zu rechnen, in höheren Lagen sogar mit Sturmböen.

Aktuelle Unwetterwarnung: In diesen Landkreisen drohen Sturmböen laut DWD

Vor allem in Oberfranken wird es am Dienstagabend stürmisch. Bereits ab 18 Uhr warnt der DWD in den Landkreisen Kronach, Wunsiedel und Hof vor Sturmböen. Hier kommt es in Lagen oberhalb von 600 Metern zu Windgeschwindigkeiten um die 65 km/h. Auch in Unterfranken wird es in den Landkreisen Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen ab 18 Uhr stürmisch. Der Wind weht dabei aus südwestlicher Richtung. Im Landkreis Bayreuth kommen ebenfalls Sturmböen mit etwa 65 km/h auf, ebenfalls in höheren Lagen ab 600 Metern. Hier warnt der DWD ab 0 Uhr in der Nacht auf Mittwoch vor Sturmböen. Die Sturmwarnungen dauern nach derzeitigem Stand bis 9 Uhr am Mittwoch an.

Für folgende Landkreise warnt der DWD am Dienstagabend ab 22 Uhr vor Windböen mit bis zu 60 km/h:

Miltenberg

Aschaffenburg

Main-Spessart

Bad Kissingen

Rhön-Grabfeld

Schweinfurt

Haßberge

Kitzingen

Würzburg

Coburg,

Kronach

Bamberg

Neustadt/Aisch-Bad Windsheim

Ansbach

Bis zu Windstärke 12: Orkanböen nähern sich am Donnerstag - Vorabinformationen des DWD

Nach den Sturmböen am Dienstagabend und am Mittwoch kommt noch mehr auf uns zu: Der DWD hat Vorabinformationen zu orkanartigen Böen und Orkanböen veröffentlicht. In der Nacht zum Donnerstag nimmt der Wind rasch zu und von Westen kommen Orkanböen mit Windstärke 11 bis 12 im Bergland auf. Im Tiefland kommt es laut DWD zu orkanartigen Böen mit Windstärke 10, örtlich auch mit Windstärke 11 aus südwestlicher Richtung.

Dies setzt sich laut DWD am Donnerstag fort. Im Lauf des Tages kommt es zu schweren Sturmböen im Tiefland und zu Orkanböen im Bergland. Am Wochenende erwarten uns ebenfalls erneute Sturm- und Orkanlagen in weiten Teilen Deutschlands.

Genauere Angaben sind bei Vorabinformationen nicht möglich, der DWD erneuert seine Angaben, sobald konkrete amtliche Warnungen möglich sind.