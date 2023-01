Das Januar-Wetter bleibt unberechenbar. Während Schnee und Kälte in diesem Jahr noch auf sich warten lassen, wird es in der Region jetzt vor allem eines: stürmisch.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte bereits am Mittwoch (11. Januar 2023) vorab vor Sturmböen der Stufe 2 von 4. Mögliche Gefahren können laut DWD herabstürzende Äste oder herabfallende Gegenstände sein. Konkret sollen die Sturmböen ab der Nacht zum Donnerstag (12. Januar) auftreten. Die Warnungen gelten derzeit voraussichtlich bis Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr.

Sturmböen und Dauerregen am Donnerstag in Franken - in diesen Regionen wird gewarnt

Die Warnungen betreffen mehrere Regionen in Franken, ein Schwerpunkt wird aller Voraussicht nach in Unterfranken liegen. In diesen Regionen warnt der DWD:

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Coburg

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kronach

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Kreis Rhön-Grabfeld

Auch ergiebige Regenfälle sind in einigen Regionen möglich. Der DWD warnt zusätzlich vor Dauerregen in einigen Regionen Frankens. Betroffen hiervon sind:

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kulmbach

Kreis Kronach

Kreis Main-Spessart

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Die Warnungen vor Dauerregen gelten von Donnerstagfrüh bis einschließlich Freitagmittag (12 Uhr). Es handelt sich ebenfalls um Warnungen der Stufe 2 von 4.

